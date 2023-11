Brütende Saurier in China gefunden – die Fossilien sind 190 Millionen Jahre alt

China ist bekannt für seinen Reichtum an Dinosaurier-Fossilien. Der neue Fund im Südwesten des Landes könnte wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung und Brutpflege der Tiere geben. Die Fossilien sind 190 Millionen Jahre alt.

Quelle: Legion-media.ru © IMAGO

Im Südwesten Chinas wurde einem Bericht der Global Times zufolge die bisher älteste bekannte Versteinerung brütender Dinosaurier entdeckt. Das Alter der Fossilien wurde auf 190 Millionen Jahre bestimmt. Es handelt sich bei dem Fund um drei ausgewachsene Exemplare einer neuen Spezies und fünf Nester mit insgesamt 50 Eiern. Nach Massenaussterben vor 252 Millionen Jahren: Meere erholten sich schneller als bislang angenommen Die aufrecht gehende, pflanzenfressende neue Art wurde von den Wissenschaftlern "Qian Shouhu" genannt. "Qian" ist eine Kurzform für die Provinz Guizhou, in der die Fossilien gefunden wurden. "Shouhu" wiederum bedeutet "Beschützen", da die Gruppe zeigt, dass die Saurier ihre Jungen beschützten. Die Forscher entdeckten bei der Untersuchung der Eier, dass sie alle im gleichen Entwicklungsstadium waren und gleichzeitig geschlüpft wären, wie sich das heute noch bei Seeschildkröten beobachten lässt. Auf diese Weise waren sie besser vor Beutejägern geschützt. Mehr zum Thema - Asteroidenstaub und Mikrofossilien – Fund in Bayern liefert Details zum Aussterben der Dinosaurier

