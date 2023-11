Russland und Indien unterzeichnen Vertrag über Lizenzbau von russischen Igla-S-Raketen

Der Generaldirektor der staatlichen russischen Exportorganisation für Rüstungsgüter Alexander Michejew gab am Dienstag bekannt, dass Russland und Indien einen Vertrag über die Lieferung und Lizenzfertigung von russischen tragbaren Flugabwehrraketensystemen des Typs Igla-S in Indien unterzeichnet haben.

Quelle: Sputnik © Witali Timkiw

Russland und Indien haben einen Vertrag über die Lieferung sowie die Lizenzfertigung in Indien von in Russland entwickelten (Indienststellung 2002) tragbaren Flugabwehrraketensystemen des Typs Igla-S (zu Deutsch: Nadel; 9K338; NATO-Codename SA-24 Grinch) unterzeichnet. Dies gab am Dienstag Alexander Michejew, der Generaldirektor der staatlichen Exportorganisation Russlands für Rüstungsgüter (Rosoboronexport) bekannt. Am Rande der internationalen Messe Dubai Airshow 2023 sagte der Rosoboronexport-Chef gegenüber TASS: "Wir haben das entsprechende Dokument bereits unterzeichnet und organisieren nun gemeinsam mit einem indischen Privatunternehmen die Herstellung von Igla-S-Flugabwehrraketen in Indien." Die englischsprachige indische Tageszeitung The Hindu hatte bereits im Jahr 2022 unter Berufung auf Verteidigungsquellen berichtet, dass die indische Armee, die schon länger nach neuen tragbaren Luftverteidigungssystemen suchte, im Rahmen einer Notbeschaffung im Dezember 2020 aus Russland "eine kleine Anzahl" von Igla-S-Systemen erworben hatte. Die damalige Lieferung umfasste 24 Systeme sowie 216 Raketen und Testausrüstung, hieß es in dem Bericht. Igla-S-Raketen können ein Flugzeug oder kleinere Luftziele wie Marschflugkörper zum Absturz bringen. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, Indien plane im Rahmen seines Programms VSHORAD (Very Short Range Air Defence System) für Luftabwehrsysteme mit kurzer Reichweite, veraltete sowjetische Igla-Systeme durch die neuesten tragbaren Igla-S-Systeme als MANPADS (Man Portable Air Defence System) zu ersetzen. Indien will somit nun 5.175 Raketen und Starter kaufen. Sie alle werden in verschiedenen Konfigurationen aus Russland kommen, 600 Raketen werden bei der staatlichen indischen Firma Bharat Dynamics Limited (BDL) hergestellt werden. Außerdem betreibt die indische Luftwaffe derzeit bereits ungefähr 260 Kampfflugzeuge der vierten Generation des für Indien modifizierten Typs Suchoi Su-30 MKI, von denen mehr als 220 von der staatlichen indischen Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in Lizenz montiert wurden. Eines der jüngsten russisch-indischen Gemeinschaftsunternehmen im Verteidigungsbereich war die Herstellung russischer Kalaschnikow-Gewehre vom Typ AK-203. Deren Produktion wurde im Januar 2023 aufgenommen. Mehr zum Thema – Indien ersetzt sowjetische MIGs durch moderne russische Suchoi-Flugzeuge

