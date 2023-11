Podoljaka: Awdejewka wird fallen – das wissen auch die Ukrainer

Dieselbe Taktik, die die russischen Streitkräfte vor einigen Monaten im Raum Kupjansk erfolgreich erprobten, führt nun auch im Raum Awdejewka dazu, die Ukrainer zurückzudrängen.

Erkenntnis und Einsicht – es gibt sie auch auf Kiews Seite des Ukraine-Krieges. So etwa zu Awdejewka, der Stadt nahe Donezk, die das ukrainische Militär in einen befestigten Raum verwandelt hat: Mittlerweile richten die dort dienenden ukrainischen Soldaten Videobotschaften an ihr Kommando, dass dessen Durchhaltebefehle schlicht nicht auszuführen seien. Als einen Grund dafür nennt der ukrainische politische Blogger und Journalist Juri Podoljaka in seiner Analyse vom 10. November 2023 die erfolgreiche Taktik der russischen Streitkräfte, die sie noch vor einigen Monaten im Raum Kupjansk ganz im Norden der Front erfolgreich erprobt haben: intensive Artillerievorbereitung und Luftangriffe auf ukrainische vorderste Stellungen vor deren Erstürmung durch Bodentruppen. Analyse Russlands aktive Verteidigung hat Kiews Militär aufgezehrt Zum langsamen Rückzug gezwungen Dieselbe Taktik ermöglichte es den russischen Truppen, den nördlichen Teil ihrer Zangenbewegung um Awdejewka nach Westen auszudehnen, wo Kämpfe um die auf einem Wasserscheidekamm gelegene Ortschaft Stepowoje bevorstehen. Andererseits konnte Russlands Militär auch südwestlich der Stadt Geländegewinne verbuchen, die deren operative Einkesselung immer undurchdringbarer machen: Ukrainische Artilleristen in Awdejewka scheinen an Munitionsengpässen zu leiden, so der Journalist mit Verweis auf seine Quellen an der Front. Auch im Raum Artjomowsk, der ebenfalls zur russischen Volksrepublik Donezk gehört, zwingt der Druck seitens des russischen Militärs die ukrainischen Einheiten zum langsamen Rückzug. Mehr zum Thema – Podoljaka: Russland hat Abwehrmethode gegen westliche Lenkflugkörper gefunden

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

