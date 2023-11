Alejo Vidal-Quadras: Unbekannte schießen katalanischem Politiker auf offener Straße ins Gesicht

Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtsextremen Partei Vox Alejo Vidal-Quadras ist am Donnerstag auf offener Straße angeschossen worden. Der Schuss traf ihn ins Gesicht. Medienberichten zufolge sollen die beiden mutmaßlichen Täter auf einem Motorrad geflüchtet sein.

Quelle: www.globallookpress.com © Diego RadamÃÂ�S/Keystone Press Agency

Dem spanischen Politiker Alejo Vidal-Quadras ist am Donnerstag auf offener Straße in Madrid ins Gesicht geschossen worden. Dies berichten mehrere Medien, darunter El País und El Español, übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiquellen. Vidal-Quadras war nach der Tat bei Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 78-jährige Vidal-Quadras war einst Präsident der Volkspartei Kataloniens (PPC). Danach saß er im EU-Parlament. Anschließend gründete er mit weiteren Mitstreitern die rechtsextreme Partei Vox, für die er 2014 zur EU-Wahl antrat, aber keinen Sitz erringen konnte. Später distanzierte er sich von Vox und dem neuen Parteichef Santiago Abascal. Der Madrider Rettungsdienst meldete, dass ein 78-jähriger Mann mit einer Schusswunde stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Das Opfer habe eine Schusswunde im Unterkieferbereich mit Ein- und Austrittsloch erlitten. #Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023 Der Zustand des Politikers sei stabil. Berichten zufolge sollen die Behörden bereits erste Erkenntnisse zu den mutmaßlichen Tätern haben. Demnach soll ein junger Mann mit Motorrad-Helm auf Vidal-Quadras in der Nähe von dessen Zuhause gewartet und geschossen haben. Nach Angaben von El Mundo soll der Täter eine Waffe des Kalibers neun Millimeter benutzt haben. Die Zeitung El País berichtet unter Berufung auf einen Augenzeugen von einem Schuss aus einer Distanz von rund zwei Metern. Anschließend soll der mutmaßliche Täter gemeinsam mit einer zweiten Person auf einem schwarzen Yamaha-Motorrad entgegen der Fahrtrichtung geflohen sein. Die Täter seien noch nicht gefasst. Mehr zum Thema – Spanien: Die Rechte setzt sich durch – Aber ohne Mehrheit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.