Für fast 140 Millionen US-Dollar - Picassos Gemälde "Frau mit Uhr" versteigert

Pablo Picassos Gemälde "Frau mit Uhr" wurde für 139,3 Millionen US-Dollar versteigert. Es wurde 1932 gemalt und stellt Picassos Geliebte Marie-Thérèse Walter dar. Die Summe, die für das Gemälde erzielt wurde, ist die zweithöchste für Gemälde des Künstlers.

Quelle: Gettyimages.ru © Aaron Chown/PA Images

Das Gemälde "Femme à la montre" ("Frau mit Uhr") des spanischen Künstlers Pablo Picasso wurde bei der Auktion von Sotheby’s für 139,364 Millionen US-Dollar verkauft, wie aus den Daten auf der Webseite der Handelsplattform hervorgeht. Dies ist der zweithöchste Betrag, der für ein Gemälde des Künstlers erzielt wurde, wie Bloomberg berichtet. Ursprünglich war das Gemälde auf etwa 120 Millionen US-Dollar geschätzt worden. An Besitzer zurückgegeben: Picassos "Guernica"-Wandteppich aus UN-Hauptquartier entfernt Das Gemälde ist in Öl auf Leinwand im Format 130 × 97 Zentimeter aus dem Jahr 1932. Es zeigt die Geliebte des Künstlers, das französische Modell Marie-Thérèse Walter, die ihn zu weiteren Gemälden inspirierte. Picasso lernte sie 1927 in Paris kennen, als Walter 17 Jahre alt war. Zu dieser Zeit war der Künstler mit der russischen Ballerina Olga Chochlowa verheiratet. Das Paar war mehrere Jahre lang zusammen. Mitte der 1930er-Jahre ging Picasso eine Beziehung mit der französischen Künstlerin und Fotografin Dora Maar ein. Bevor das Gemälde versteigert wurde, befand es sich in der Sammlung von Emily Fisher Landau, die es 1968 erwarb. Anfang 2023 starb die Sammlerin im Alter von 102 Jahren. Das teuerste versteigerte Picasso-Werk ist nach wie vor ein Gemälde aus der Serie Les Femmes d'Alger ("Algerische Frauen"), "Version O". Im Jahr 2015 wurde es bei Christie’s in New York für 179 Millionen US-Dollar versteigert. Mehr zum Thema - "Belebung der verlorenen Kunst" – Forscher und KI rekonstruieren das verborgene Gemälde van Goghs

