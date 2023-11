Moskau: EU verliert Billionen wegen Sanktionen gegen Russland

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko hat am Freitag erklärt, dass finanziell die Europäische Union selbst unter ihren gegen Russland verhängten Sanktionen leide. So soll die EU bereits 1,5 Billionen US-Dollar verloren haben.

Quelle: Sputnik © Alexei Filippow

Die EU-Mitgliedstaaten hätten aufgrund der massive Sanktionen gegenüber Russland bereits rund 1,5 Billionen US-Dollar verloren. Dies erklärte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko am Freitag am Rande des Eurasischen Wirtschaftsforums in Samarkand. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Die Gesamtverluste der Europäischen Union belaufen sich nach den bescheidensten Schätzungen – aufgrund der verhängten Sanktionen und der im wirtschaftlichen Bereich getroffenen Entscheidungen zur Einstellung der Zusammenarbeit mit Russland – auf etwa 1,5 Billionen Dollar." Er wies außerdem darauf hin, dass sich das Handelsvolumen zwischen Russland und den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2013 noch 417 Milliarden US-Dollar belaufen habe und in diesem Jahr 700 Milliarden Euro hätte erreichen können, wenn es nicht zu den westlichen Sanktionen gegen Russland gekommen wäre. Sanktionen: EU-Ölpreisdeckel gegen Russland ohne Effekt Gruschko fügte hinzu, dass das Handelsvolumen mit der EU im Jahr 2022 etwa 200 Milliarden US-Dollar betragen habe, aber bis Ende 2023 auf weniger als 100 Milliarden Dollar schrumpfen werde. Im nächsten Jahr könnte der Handelsumsatz zwischen Russland und der EU auf 50 Milliarden Euro sinken. Diese Zahl könne sogar auf null sinken, schlussfolgerte der stellvertretende Außenminister. Die deutsche Industrie müsse derzeit Erdgas zu dreimal höheren Preisen als die Verbraucher in den USA einkaufen, sagte der russische Diplomat. Er betonte, dass trotz der Warnsignale deutscher Unternehmen viele Produktionslinien schrittweise nach Nordamerika verlagert werden. Bisher hatte die EU-Kommission in Brüssel bereits elf Sanktionspakete gegen Russland wegen dessen spezieller Militäroperation in der Ukraine verhängt. Die Zahl der Beschränkungen erreichte Zehntausende, obwohl Beamte in der EU und den USA wiederholt eingestehen mussten, dass die negativen Auswirkungen der Maßnahmen auf Russland nicht so groß waren wie erhofft. Mehr zum Thema – Russisches Öl weit über EU-Preisdeckel verkauft

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.