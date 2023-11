Russisch-ukrainisches E-Sport-Team gewinnt internationalen Wettbewerb

Die russisch-ukrainische E-Sport-Mannschaft Team Spirit hat die Dota-2-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Wettbewerb fand in Seattle statt. Zuletzt hatte das in Moskau gegründete Team bereits vor zwei Jahren den Sieg geholt.

Quelle: Sputnik © Swetlana Sadykowa

Die E-Sport-Mannschaft Team Spirit hat die prestigeträchtige Dota-2-Weltmeisterschaft gewonnen. Bei dem Turnier treten Teams aus aller Welt im namensgebenden Online-Strategiespiel gegeneinander an. THE CHAMPIONS!#SpiritDota#Dota2#TI12pic.twitter.com/uphZThB9zq — Team Spirit (@Team__Spirit) October 30, 2023 Im großen Finale, das mit 3:0 endete, setzte sich Team Spirit gegen die Gaimin Gladiators durch, eine Mannschaft, die aus einem Russen, einem Amerikaner, einem Dänen, einem Deutschen und einem Niederländer besteht. Team Spirit kassierte mit dem Sieg 1,4 Millionen US-Dollar (rund 1,3 Millionen Euro), ein Bruchteil dessen, was in den vergangenen Jahren ausbezahlt wurde. Der Wettbewerb fand in der US-Metropole Seattle statt. Dies ist das zweite Mal, dass Team Spirit bei der Dota-2-Weltmeisterschaft triumphiert. Zuletzt hatten sie im Jahr 2021 gewonnen. Kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine verlegte Team Spirit sein Büro von Moskau nach Belgrad und positioniert sich nun als internationales E-Sport-Team. Cybersport habe "keine Grenzen und keinen Bezug zu einem Punkt auf der Landkarte", betonten die Spieler damals. Danach gab der Ukrainische E-Sport-Verband bekannt, dass er Sanktionen gegen die ukrainischen Teilnehmer verhängt habe, die für Team Spirit spielen. Die Organisation erklärte, dass sie ihre Heimat nicht ausreichend unterstützt hätten. Mehr zum Thema - Verband hebt Verbot auf: Russische Cybersportler dürfen wieder mit Flagge und Hymne antreten

