IOC warnt Athleten vor gegenseitiger Diskriminierung – im Fall Israels, nicht Russlands

Russische Athleten schließt das Internationale Olympische Komitee weiterhin von Olympischen Spielen aus, zumindest wenn sie zu ihrem Land halten. Aber wehe, es ereignet sich eine Unsportlichkeit zulasten von Sportlern aus Israel – dafür droht das IOC bereits jetzt Konsequenzen an.

Quelle: Gettyimages.ru © Grant Faint

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat gewarnt, dass Athleten, die sich vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza gegenseitig diskriminieren, bei den Spielen in Paris mit Sanktionen rechnen müssen. "Das IOC ist dem Konzept der individuellen Verantwortung verpflichtet, und Athleten können nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden", sagte ein IOC-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Falls es zu diskriminierendem Verhalten eines Athleten oder eines Offiziellen kommt, wird das IOC mit dem betreffenden Nationalen Olympischen Komitee und dem Internationalen Verband zusammenwirken, um sicherzustellen, dass rasch Maßnahmen ergriffen werden, wie bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020, kündigte der Sprecher an. IOC suspendiert Russland vorübergehend Damals wurden der algerische Judoka Fethi Nourine und sein Trainer vom Dachverband des Sports für zehn Jahre gesperrt, nachdem er sich nach der Auslosung bei den Spielen in Tokio zurückgezogen hatte, um ein mögliches Zweitrundenmatch gegen Tohar Butbul aus Israel zu vermeiden. Der Krieg im Gazastreifen hat unter Experten die Befürchtung geweckt, dass es im nächsten Jahr in Paris zu weiteren derartigen Fällen zwischen Sportlern aus Israel und der arabischen Welt kommen könnte. Der IOC-Sprecher warnte: "Wenn die spaltenden politischen Kräfte mit ihren Bemühungen Erfolg hätten, zu entscheiden, welche Athleten an welchem Wettbewerb teilnehmen können, dann würden an Sportwettkämpfen nur noch Athleten aus gleichgesinnten politischen Blöcken teilnehmen." Fragt sich nur, warum dieselben Grundsätze im Fall des Ausschlusses und der Diskriminierung russischer Sportler nicht gelten. Mehr zum Thema - Putin: "IOC setzt russische Sportler ethnischer Diskriminierung aus"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.