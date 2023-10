Rückt die Ukraine gegenüber Israel ins Abseits? – US-Politiker richten Alarmsignal an Selenskij

Während der Konflikt im Nahen Osten beginnt, den Konflikt in der Ukraine zu überschatten, haben Mitglieder des US-Kongresses der Führung in Kiew mitgeteilt, dass Israel ebenfalls Munition benötigt. Das dürfte zu Lasten Kiews gehen.

© Pressebüro des ukrainischen Präsidenten

Drei US-Kongressabgeordnete, die am Montag Kiew besuchten, sagten dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij weitere US-amerikanische Unterstützung zu, wiesen aber darauf hin, dass Israel nun auch die Aufmerksamkeit Washingtons brauche. Medienbericht: Selenskij fühlt sich vom Westen verraten Das Büro Selenskijs veröffentlichte ein fünfminütiges Video des Treffens zwischen der ukrainischen Führung und der US-Delegation, bestehend aus dem Republikaner J. French Hill aus Arkansas und den Demokraten Stephen Lynch aus Massachusetts und Mike Quigley aus Illinois. "Wir respektieren Sie, die republikanische und die demokratische Partei, die Regierung von Präsident Joseph Biden und auch beide Häuser des amerikanischen Kongresses, die sich geschlossen hinter die Ukraine stellen", sagte Selenskij zu seinen Besuchern. "Dies wird ein starkes Signal an die Welt senden für diejenigen, die im Kampf für unsere geistigen Werte – Freiheit und Demokratie – gewinnen werden." Hill sicherte Selenskij die "parteiübergreifende Unterstützung" auf dem Capitol Hill zu, wies aber darauf hin, dass die USA nun Israel in seinem Krieg gegen die Hamas in Gaza unterstützen müssten. "Ihr Kampf ist unser Kampf", sagte Lynch und versprach, dass der US-Kongress die Hilfe für die Ukraine weiter finanzieren werde. Quigley, der ein großer Befürworter Kiews ist, forderte Selenskij auf, neben der militärischen Hilfe auch mehr Argumente für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu liefern und fügte hinzu, dass die USA daran interessiert seien, der Ukraine dabei zu helfen, bei der Munitionsversorgung "autarker zu werden". "Ich verstehe, dass es einen Bedarf an 155-mm-Granaten gibt, aber Israel braucht sie auch", sagte Quigley zu Selenskij, wie aus der Kiewer Übersetzung seiner Äußerungen hervorgeht. Es war unklar, welche Art der Selbstversorgung Quigley im Sinn hatte, da die Ukraine seit über einem Jahr vollständig von westlichen Waffen- und Munitionslieferungen abhängig ist, denn sowohl ihr Militär als auch ihre Industrie wurden durch den Konflikt mit Russland geschwächt. Liveticker Ukraine-Krieg – Moskau: Zwei Leopard-Panzer am Frontabschnitt Kupjansk zerstört Biden hat den US-Kongress um 64 Milliarden Dollar für die Ukraine gebeten, die in dem 104-Milliarden-Dollar-Gesetzentwurf enthalten sind, der auch die Hilfe für Israel umfasst. Vergangene Woche änderte das Weiße Haus seine "Messaging"-Strategie und argumentierte, dass das Geld für Kiew "die amerikanische Wirtschaft stärkt und neue amerikanische Arbeitsplätze schafft". Während US-Militärunternehmer den größten Teil der 44 Milliarden Dollar Militärhilfe, die die USA seit Februar letzten Jahres an Kiew gezahlt haben, in die eigene Tasche gesteckt haben, hat dies nicht zu mehr US-amerikanischen Arbeitsplätzen oder Industrieproduktion geführt, berichtete NBC News am Samstag. Bei seinem Besuch in den USA im vergangenen Monat sagte Selenskij dem US-Kongress, dass die Ukraine "verlieren wird", wenn die US-Hilfe versiegt, so ein am Montag veröffentlichter Bericht des Time Magazine. Selbst wenn die USA und ihre Verbündeten das Tempo der Waffen- und Munitionslieferungen irgendwie aufrechterhalten können, hat die Ukraine inzwischen so viele Verluste erlitten, dass sie nicht mehr die erforderlichen Kräfte hat, um sie einzusetzen, sagten einige von Selenskijs Beratern kürzlich gegenüber Time. Mehr zum Thema - Selenskij: Der letzte Akt wird bereits geschrieben



