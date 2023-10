Sacharowa: Israel soll seine Unschuld am Angriff auf Krankenhaus beweisen

Tel Aviv soll schlagfeste Beweise vorlegen, um seine Unschuld an dem Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen nachzuweisen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Auch die USA, die Israel offen unterstützen, sollten Satellitenbilder bereitstellen.

Quelle: Sputnik © Kirill Sykow

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums fordert Israel auf, seine Unschuld an dem Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen zu beweisen. Darüber berichtet die Agentur RIA Nowosti unter Berufung auf Maria Sacharowa. "Offensichtlich sehen wir jetzt das Bestreben, sich von der Verantwortung freizusprechen. Wenn hinter diesem Versuch ernsthafte Absichten stecken und nicht nur Worte, sondern ernsthafte Absichten, die eigene Nichtbeteiligung, die eigene Unschuld zu beweisen, dann muss man nicht nur Kommentare in den Medien und sozialen Netzwerken machen, sondern Fakten liefern." Sie forderte Israel auf, Satellitenbilder bereitzustellen und wies darauf hin, dass die USA ebenfalls die Nichtbeteiligung Tel Avivs beweisen sollten. "Ich denke, das wird ein seriöser und wichtiger Schritt sein, um sich zu rechtfertigen", sagte sie. Kurz nach dem Angriff schrieb sie auf Telegram: "Ich verfolge mit Entsetzen die Nachrichten aus dem Nahen Osten und erinnere mich an die von Obama immer wieder geäußerte These, dass die Welt dank der US-Politik viel sicherer geworden sei. Jetzt sehen wir alle, wie viel sicherer sie ist." Schwere Unruhen in muslimischen Ländern nach Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza Das Krankenhaus in Gaza sei nicht zum ersten Mal angegriffen worden, sagte Russlands Botschafter in Israel Anatoli Wiktorow am Mittwochmorgen. "Nach unseren Informationen ist das nicht der erste Einschlag in diesem Krankenhaus. Vor ein paar Tagen gab es auch einen Einschlag, aber eine so ungeheure Zerstörung gab es nicht", sagte er Diplomat. Am Dienstagabend hatte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus mehrere Hundert Zivilisten getötet oder verletzt worden seien. Für die Tragödie wurden die Israelischen Verteidigungskräfte verantwortlich gemacht, die wiederum den Islamischen Dschihad beschuldigten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Verantwortung für die Explosion zurückgewiesen. "Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben", teilte er am Dienstagabend mit. Mehr zum Thema - Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza sorgt weltweit für heftige Reaktionen

