Israel bittet USA um Soforthilfe in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar

Laut Medienberichte bittet Israel die USA um zehn Milliarden US-Dollar Soforthilfe. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass sich das gesamte Hilfepaket für Israel und die Ukraine, das dem Kongress zur Genehmigung vorgelegt wird, auf zwei Milliarden US-Dollar belaufen wird.

Quelle: Gettyimages.ru © Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency

Israel hat die Vereinigten Staaten um eine Soforthilfe in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar (9,49 Milliarden Euro) gebeten, berichtet die Zeitung The New York Times unter Berufung auf drei offizielle Quellen. Dies sei deutlich mehr als die zwei Milliarden US-Dollar (1,89 Milliarden Euro), die das Weiße Haus im Kongress für Israel und die Ukraine zusammen habe aushandeln wollen. US-Präsident Joe Biden werde den Kongressabgeordneten einen Gesetzentwurf mit dieser Summe vorlegen, sobald das Repräsentantenhaus einen neuen Sprecher gewählt habe. Biden und US-Finanzministerin Janet Yellen versicherten Mitte Oktober, dass die US-Wirtschaft eine gleichzeitige Unterstützung zweier Staaten im bewaffneten Konflikt verkraften werde. Polit-Blogger: "Israel und Hamas sind geopolitische Instrumente" Kongressabgeordnete diskutieren darüber, die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) mit Granaten für das Luftabwehrsystem Iron Dome, 155-Millimeter-Artilleriemunition, Hochpräzisionsbomben und JDAM-Kits zu versorgen, mit denen ungelenkte Bomben in Hochpräzisionsgeschosse umgewandelt werden könnten, sagte der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat Chuck Schumer am Sonntag. Biden wird voraussichtlich am 18. Oktober in Israel eintreffen und sich über die Strategie der IDF und die Möglichkeiten einer Minimierung ziviler Opfer informieren. Gleichzeitig werden die USA zusätzlich 2.000 Marines in die Region entsenden, so die Quellen der NYT und CNN. Ein US-Flugzeugträger befindet sich bereits im östlichen Mittelmeer. Weiter plant das US-Repräsentantenhaus eine Gesetzesvorlage für den Fall einer Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas, falls die Hisbollah oder die iranische Armee direkt auf der Seite der Hamas eingreift. Im Falle einer Annahme würde das Gesetz es den USA ermöglichen, ihre Streitkräfte einzusetzen. Mehr zum Thema - Die Tugendbekundungen des Westens überschlagen sich in Bezug auf Israel

