Ukrainische Ex-Trans-Militärsprecherin legt nach: "Russen müssten versklavt werden"

Sarah Ashton-Cirillo sagte den russischen Komödianten Wowan und Lexus, die für ihre Telefonstreiche bekannt sind, dass "Russen keine Europäer" seien und eine ganz besondere Behandlung verdienten. Auch die Tötung der Journalistin Darja Dugina im vergangenen August sei "verdient " gewesen.

Quelle: AFP © Roman Pilipey

Die ehemalige Sprecherin der ukrainischen Verteidigungskräfte, Sarah Ashton-Cirillo, beharrt darauf, dass Kiew alle ihm zur Verfügung stehenden Waffen gegen russische Journalisten einsetzen müsse, einschließlich Attentate. Zudem verunglimpfte sie neuerlich mit rassistischen Aussagen das russische Volk. Meinung Die Banderiten feuerten den menschenverachtenden Transgender nicht wegen seiner Grausamkeit Die transsexuelle US-Amerikanerin äußerte sich während mehrerer Telefonate mit den russischen Komödianten Wowan und Lexus, die dabei vorgaben, im Namen des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu sprechen. Die Anrufe sollen vor und nach der Entlassung der Sprecherin durch Kiew in der vergangenen Woche stattgefunden haben, nachdem Ashton-Cirillo öffentlich gedroht hatte, russische "Propagandisten" auf der ganzen Welt zu "jagen". Die ehemalige Sprecherin sagte "Poroschenko", russische Journalisten wie etwa Wladimir Solowjow und Olga Skabejewa seien "Kriegsverbrecher" und "Terroristen", die sich nicht verstecken dürften, und begrüßte gleichzeitig die Ermordung russischer Medienvertreter wie Darja Dugina, die im August 2022 bei einen Anschlag mit einer Autobombe getötet wurde. Ashton-Cirillo behauptete, Dugina sei "böse" gewesen und "den Tod gestorben, den sie verdient" habe, und dass die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa strafrechtlich verfolgt werden sollte. Über Russland als Nation sagte die ehemalige Sprecherin, dass "Russen keine Europäer sind", dass sie "von den Mongolen abstammen" und "zu einer Gruppe von Menschen gehören, die versklavt und geführt werden wollen". "Sarah" Ashton-Cirillo als Pressesprecher der ukrainischen Streitkräfte suspendiert An anderer Stelle des Gesprächs mit den Komödianten enthüllte die ehemalige Sprecherin einige Probleme, die angeblich die ukrainischen Streitkräfte plagen, und erklärte, es gebe ein "schreckliches Problem mit ausländischen Kämpfern", da diese "nur eine Stufe über Söldnern" stehen. Anfang dieses Monats hatte Ashton-Cirillo den US-Sender CNN dazu gedrängt, einen der Berichte zu ändern und dort statt "Söldner" von "westlichen ausländischen Kämpfern" zu sprechen. Obwohl die ehemalige Sprecherin die ausländischen Freiwilligen öffentlich verteidigte, gab sie zu, dass die meisten von ihnen in die Ukraine gehen, weil sie nichts anderes kennen als Krieg zu führen und dass viele von ihnen rechtsradikalen Ideologien anhängen, wobei einige offen den Nazismus unterstützen. Ashton-Cirillo behauptete, die Anwesenheit ausländischer Kämpfer stelle ein Sicherheitsrisiko dar und schade der Moral der regulären ukrainischen Soldaten, da diejenigen, die "wegen des Geldes" kämpften, eher dazu neigten, "Drogen zu nehmen und sich zu bereichern". Mehr zum Thema – Warum der Westen wegschaut, wenn der ukrainische Geheimdienst Journalisten und Aktivisten tötet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.