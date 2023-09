Russland wirft Westen Unterstützung der Ukraine beim Angriff auf russische Schwarzmeerflotte vor

Der Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim soll mithilfe westlicher Geheimdienstmittel, NATO-Satelliten und Aufklärungsflugzeugen geplant und auf Anweisung amerikanischer und britischer Sicherheitsbehörden und in enger Abstimmung mit ihnen durchgeführt worden sein.

Quelle: AFP © Planet Labs PBC

Russland beschuldigte am Mittwoch die westlichen Verbündeten der Ukraine, bei der Planung und Durchführung des Raketenangriffs auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der russischen Halbinsel Krim in der vergangenen Woche geholfen zu haben. Ukrainischer Angriff auf Stab der Schwarzmeerflotte in Sewastopol: Was bislang bekannt ist "Es besteht kein Zweifel daran, dass der Angriff im Voraus mithilfe westlicher Geheimdienstmittel, NATO-Satelliten und Aufklärungsflugzeugen geplant und auf Anweisung amerikanischer und britischer Sicherheitsbehörden und in enger Abstimmung mit ihnen durchgeführt wurde", sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums bei einem Briefing. Moskau hat wiederholt unterstrichen, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten durch die Lieferung von Waffen an die Ukraine, die Bereitstellung von Geheimdienstinformationen und die Unterstützung bei der Planung von Angriffen auf russische Einrichtungen tatsächlich in den Konflikt verwickelt sind. Unbestätigten Nachrichtenberichten zufolge wurden bei dem Angriff auf das Hauptquartier "Storm Shadow-Raketen" eingesetzt, die der Ukraine von Großbritannien und Frankreich zur Verfügung gestellt worden sind. Das britische Verteidigungsministerium, das sich bereits in der Vergangenheit geweigert hat, über nachrichtendienstliche Angelegenheiten zu sprechen, gab keinen Kommentar dazu ab. Die ukrainischen Streitkräfte haben am 22. September einen Raketenangriff auf den Stab der Schwarzmeerflotte in Sewastopol durchgeführt. Während des Raketenangriffs der ukrainischen Streitkräfte auf Sewastopol soll ein US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug vom Typ P-8A Poseidon über Rumänien geflogen sein, das wahrscheinlich die Positionen russischer Luftabwehrsysteme ausfindig gemacht hat. Mehr zum Thema – Während des Angriffs auf Sewastopol: US-Aufklärungsflugzeug nahe dem Schwarzen Meer aktiv

