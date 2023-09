Fake News über Staatsstreich in der Republik Kongo: War es eine westliche Psy-Op?

Von Andrew Korybko

Am Sonntag explodierten die sozialen Medien aufgrund von Behauptungen, dass in der Republik Kongo ein Militärputsch stattfand, während Präsident Denis Sassou-Nguesso in New York war, um an der nächsten Eröffnungssitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Der Kommunikationsminister des Landes verurteilte dies noch am selben Tag als Fake News, woraufhin TASS am Montag eine Quelle aus der russischen Botschaft in Brazzaville zitierte. Diese bestätigte, dass "Berichte, die in ausländischen und russischen Medien über einen Staatsstreich in der Republik Kongo erschienen, Fake News sind".

Fake News kursieren heutzutage ständig, sodass Gerüchte über einen weiteren Regimewechsel in Afrika nicht überraschen sollten, aber es ist wohl ein Novum, dass eine russische diplomatische Quelle einem der öffentlich finanzierten internationalen Medienflaggschiffe ihres Landes mitteilt, dass russische Medien Fake News verbreiten. Sie trugen nicht nur zu dieser Gerüchteküche bei, sondern ihr Inhalt richtete sich auch gegen einen engen, zuverlässigen und jahrzehntelangen russischen Partner, was diese Situation noch einzigartiger macht.

Einige dieser russischen Medien und unterstützenden Social-Media-Konten fielen nicht nur auf das herein, was die diplomatische Quelle des Landes als Fake News verurteilte, sondern gingen sogar noch weiter, indem sie den Staatsstreich bejubelten und die Gelegenheit nutzten, Präsident Nguesso persönlich zu verleumden. Wahrscheinlich war es diese zusätzliche Dimension der Episode vom Sonntag, die die TASS-Quelle verärgerte und dazu führte, dass sie die russischen Medien ausdrücklich beschuldigte, Fake News zu verbreiten, anstatt einfach klarzustellen, dass kein Regimewechsel stattgefunden hat.

Obwohl niemand mit voller Sicherheit sagen kann, was genau am Sonntag passiert ist oder nicht, lässt sich überzeugend darlegen, dass es sich um eine clevere Form westlicher psychologischer Kriegsführung gehandelt haben könnte, die teilweise durchgeführt wurde, um russische Medien und unterstützende Konten in den sozialen Medien zu diskreditieren. Im Gegensatz zu ihren westlichen Kollegen sind nur wenige von ihnen ausgewiesene Experten, und noch weniger haben direkten Zugang zu Insiderquellen, die vermeintlich aktuelle Nachrichten über eng verbundene Länder bestätigen oder dementieren können.

Dementsprechend sind russische Medien und unterstützende Konten in den sozialen Medien viel leichter zu manipulieren, da viele von ihnen nicht über die fachlichen Kompetenzen verfügen, selbst zu beurteilen, ob etwas glaubwürdig ist, und viele haben auch nicht die maßgeblichen Kontakte, um dies mit Sicherheit zu überprüfen. Vielmehr neigen die meisten dazu, unbestätigte Berichte unreflektiert weiterzuverbreiten und sie so zu drehen, wie sie glauben, dass dies im Sinne Russlands ist, anstatt die Fakten abzuwarten oder Gerüchte nur vorsichtig mit ihrem Publikum zu teilen.

In dem analysierten Kontext bejubelten sie das, was sie wahrscheinlich für einen weiteren multipolaren Putsch hielten, und einige gingen sogar so weit, Präsident Nguesso zu verleumden. Jeder, der früher zu den oben genannten Schlussfolgerungen gekommen ist, hätte diese Reaktion als Antwort auf Berichte über einen Militärputsch in der Republik Kongo erwartet, weshalb es Grund zu der Annahme gibt, dass es sich um eine geschickte Form westlicher psychologischer Kriegsführung handelt. Sie zielt darauf ab, eine "reflexive Kontrolle" über ihre Ziele auszuüben, damit sie sich selbst diskreditieren.

Wer auch immer diese Ereignisse in Gang gesetzt hat, hat richtig eingeschätzt, dass sein Zielpublikum (d. h. russische Medien und unterstützende Konten in den sozialen Medien) wahrscheinlich so gut wie nichts über dieses afrikanische Land weiß, was es anfällig dafür macht, den Interessen Russlands durch die Verbreitung von Fake News zu schaden. Denn wenn einflussreiche Persönlichkeiten in ihrer Zielgruppe etwas über die russisch-kongolesischen Beziehungen wüssten, würden sie einen Putsch gegen Präsident Nguesso nicht bejubeln oder diesen verleumden.

Der langjährige Staatschef war von 1979 bis 1992 und ist wieder von 1997 bis heute an der Macht und sorgte dafür, dass die Republik Kongo einer der engsten Partner Russlands auf dem Kontinent blieb. In den letzten Jahren wurden die Beziehungen umfassend ausgebaut, und nach dem Besuch Nguessos in St. Petersburg im Sommer dieses Jahres, wo er am zweiten Russland-Afrika-Gipfel teilnahm, ging alles schneller als je zuvor. Interessierte Leser können den Bericht über sein Treffen mit Präsident Wladimir Putin hier nachlesen.

Der kongolesische Staatschef steht seinem russischen Amtskollegen so nahe, dass dieser ihn einlud, nach der Veranstaltung in seiner Heimatstadt zu bleiben und als einer seiner Gäste an der Hauptparade der Marine teilzunehmen. Ebenfalls anwesend waren der eritreische Präsident Isaias Afewerki und der burkinische Interimspräsident Ibrahim Traoré, die zu den konsequentesten antiimperialistischen Stimmen Afrikas bzw. zu den jüngsten, freimütigsten Stimmen des Kontinents gehören. Die Einladung Nguessos bestätigte also den Glauben von Präsident Putin an seine politische Zuverlässigkeit im Neuen Kalten Krieg.

Damit soll nicht behauptet werden, dass der kongolesische Staatschef perfekt ist, und seine Gerontokratie hat in der Tat bei einem Teil der überwiegend jungen Bevölkerung zu berechtigten Beschwerden geführt. Aber der Punkt ist, dass ein Militärputsch gegen ihn höchstwahrscheinlich von prowestlichen Motiven und nicht von multipolaren Motiven geleitet würde. Trotz all seiner innenpolitischen Fehler, einschließlich derer, die mit der angeblichen Misswirtschaft zusammenhängen, hat er sich als wahrer Anhänger der Multipolarität und einer der aufrichtigsten Partner Russlands erwiesen.

Deshalb war es so enttäuschend zu sehen, wie einige russische Medien und unterstützende Konten in den sozialen Medien seine fälschlich behauptete Absetzung bejubelten, ganz zu schweigen von denen, die ihn persönlich verleumdeten, weil sie fälschlicherweise glaubten, dass dies im Interesse Russlands sei. Dies warf ein sehr schlechtes Licht auf ihre Professionalität und diskreditierte sie in den Augen objektiver Beobachter und durchschnittlicher Kongolesen, von denen einige dieses schändliche Schauspiel in Echtzeit mitverfolgten und dadurch möglicherweise verwirrt wurden.

Es ist nie von Vorteil, Fake News zu verbreiten, vor allem nicht, wenn es sich um ein befreundetes Land und sein Oberhaupt handelt. Deshalb hat die TASS-Quelle aus der russischen Botschaft in Brazzaville die Medien seines Landes in beispielloser Weise dafür verurteilt, anstatt einfach klarzustellen, dass es keinen Regimewechsel gab. Sie haben wohl erkannt, dass es sich um eine clevere Form westlicher psychologischer Kriegsführung handelt, die die beiden dazu gebracht hat, sich selbst zu diskreditieren, weshalb sie die russischen Medien ausdrücklich für die Verbreitung von Fake News verurteilt haben.

Dieser Fauxpas hätte vermieden werden können, wenn sich die russischen Medien und die sie unterstützenden Konten in den sozialen Medien verantwortungsbewusster verhalten hätten, z. B. indem sie solche Gerüchte nur vorsichtig an ihr Publikum weitergegeben hätten, anstatt sie zu befeuern und in einigen Fällen sogar so weit zu gehen, Präsident Nguesso zu verleumden. Wer auch immer diese Fake-News-Geschichte ausgeheckt hat, wusste, dass ihr Zielpublikum sie wie ein Lauffeuer verbreiten würde, was darauf schließen lässt, dass sie es erfolgreich psychoanalysiert haben und dass weitere derartige Provokationen bevorstehen könnten.

Mehr zum Thema – Nach Putsch in Frankreichs Hinterhof: US-Militär nimmt seine Einsätze in Niger wieder auf

Aus dem Englischen.

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger US-Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.