Weitere Morde geplant: Kiewer Regime kündigt hochkarätigen Terroranschlag an

Von Wiktorija Nikiforowa

Ein US-amerikanischer Kastrat hat versprochen, russische Journalisten zu töten. Nein, dies ist nicht die Handlung eines zweitrangigen Actionfilms. Es handelt sich um absolut reale Nachrichten aus dem Gebiet der ehemaligen Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, wo die Geschehnisse "immer wunderbarer und wundersamer" werden.

Der offizielle Sprecher der ukrainischen Streitkräfte ist tatsächlich ein kastrierter männlicher US-Bürger. Er bezeichnet sich selbst als Transsexueller und tritt unter dem kreativen Pseudonym Sarah Ashton-Cirillo auf. Am Donnerstag veröffentlichte die Kreatur ein Propagandavideo, in dem sie verspricht:

"Nächste Woche werden die Zähne der russischen Teufel noch lauter knirschen und der Schaum des Wahnsinns wird aus ihren Mündern strömen, wenn die Welt sieht, wie die Lieblingspropagandisten des Kremls für ihre Verbrechen bezahlen. Wir werden alle russischen Kriegsverbrecher-Propagandisten erwischen."

Um uns noch mehr Angst einzujagen, spricht Sarah mit einer besonders boshaften Stimme, rollt die Vokale und pfeift bei den Zischlauten. Es scheint, dass die ukrainischen Streitkräfte an der Front nicht gut dastehen, wenn sie einen ehemaligen Mann in den Kampf werfen müssen.

Es ist klar, dass Sarahs Zielgruppe in erster Linie die Einwohner der Ukraine sind. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Videos wurde es in den ukrainischen sozialen Netzwerken mit einem freundlichen Aufschrei der Freude begrüßt. Hier gibt es schon seit Langem keine Illusionen mehr. Viele Bewohner der ehemaligen Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik haben sich schon vor Jahren von der Schimäre, die man "Gewissen" nennt, getrennt, und es hat ihnen sehr gut gefallen.

Sarahs Standup-Auftritt ist jedoch keine falsche oder unbegründete Drohung. Wir verstehen das alles sehr gut. Vor einem Jahr ermordeten ukrainische Terroristen die Journalistin Daria Dugina. In diesem Frühjahr wurde der Journalist Wladlen Tatarski auf Befehl von Kiewer Terroristen in die Luft gesprengt. Wie durch ein Wunder überlebte der Schriftsteller Sachar Prilepin ein Attentat. Am 22. Juli wurde Rostislaw Schurawlew, ein Militärkorrespondent von RIA Nowosti, mit Streumunition getötet.

Der ukrainische Geheimdienst SBU und der ukrainische Militärnachrichtendienst GUR werden an dieser Stelle nicht aufhören. Russlands Sonderdienste arbeiten gewissenhaft, und das Kiewer Regime hat keine Möglichkeit, einen großangelegten Terroranschlag zu organisieren, wie sie in Moskau während der Kaukasuskriege verübt wurden. Gezielte Attentate sind jedoch billig und lästig, und es gibt immer irgendeinen einzelnen eingeschleusten Agenten. Er kann viel medialen Lärm machen und es ist leicht, dies als Sieg für die Menschen in der Ukraine zu verkaufen. Außerdem ist es unglaublich schwierig, solche Terroranschläge zu verhindern.

Neulich erhielt der RT-Journalist Anton Krasowski eine Nachricht, in der ihm gedroht wurde, dass ihm das Schicksal von Dugina widerfahren könnte. Vor einigen Tagen erhielt der Kollege Wladislaw Schurygin eine telefonische Morddrohung – es wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet. Wir alle, die wir als Journalisten Russland gegenüber patriotisch eingestellt sind, erhalten regelmäßig Drohungen in den sozialen Netzwerken, löschen sie, und sie kommen erneut. Das ist bereits Routine.

Der SBU, der GUR, die gesamte Führungsspitze des Kiewer Regimes sprechen zur internationalen Gemeinschaft durch den Kastraten, der als ihr Sprecher agiert. Sie verkünden ganz offen und unverfroren, dass sie einen Terroranschlag auf einen russischen Journalisten planen.

Überraschenderweise schluckt die Weltgemeinschaft all dies gehorsam hinunter. Wo seid ihr, all ihr NGOs wie PEN International und Amnesty International? Ihr wart doch immer so meinungsstark. Was war das stets für ein Aufschrei, wenn ihr dachtet, dass jemand einen eurer angefütterten Propagandisten angegriffen hat. Und jetzt habt ihr alle eure Zungen verschluckt.

Natürlich ist es eine Tatsache, dass all diese Menschenrechtsaktivisten und der GUR sowie der SBU direkt von Washington aus finanziert werden. Das ist übrigens ein typisch US-amerikanischer Stil der terroristischen Kriegsführung: In den lateinamerikanischen Ländern hat Washington seine Knechte schon immer zuerst gegen lokale Intellektuelle – Schriftsteller, Journalisten, Priester – eingesetzt.

Es wird viel darüber gesprochen, dass es an der Zeit sei, die Ukraine als terroristischen Staat anzuerkennen. Das Ding ist jedoch, dass es sich dabei gar nicht um einen Staat handelt, sondern nur um eine riesige, gut bewaffnete Mörderbande, die auf der Gehaltsliste des Hauptsponsors des weltweiten Terrorismus steht.

Was kann man dazu im Namen der russischen "Propagandisten" noch hinzufügen? Daraus wird nichts, Leute! All diese Drohungen sind eine Waffe von Verlierern. Sie gebären nur eine gesunde Wut, vereinen uns und lassen uns bis zum Sieg kämpfen. Wir machen also alles richtig, wenn ihr euch so aufregt, wenn Washington über seine Sprecher live auf Sendung Mordaufträge gegen uns erteilt.

Erstaunlich ist, dass die westliche Propagandamaschinerie Millionen von gut bezahlten, disziplinierten Menschen beschäftigt, ihren Umsatz auf Billionen von US-Dollar beziffert und Hochtechnologien einsetzt, um vierundzwanzig Stunden am Tag ohne Mittagspause zu lügen. Das ist wirklich ein Leviathan.

Und da sitzen wir nun – russische Journalisten, mit unseren zerkratzten Laptops, in einem Schützengraben, in einem Café oder am Flughafen. Es gibt nicht wirklich viele von uns. Wir schreiben hastig, ohne viel stilistische Schönheit. Aber wir schreiben die reine Wahrheit – und diese tötet alle falschen Narrative des Feindes einfach ab.

Was konnten sie gegen uns ausrichten? Sie versuchten es mit Sanktionen – wahrscheinlich dachten sie, dass wir ohne die geschätzten Schengen-Visa sofort weinen und Buße tun würden. Nein, es hat nicht funktioniert. Die Autorin dieser Zeilen steht seit einem Jahr unter den Sanktionen sowohl Kanadas als auch der Europäischen Union – und das ohne Erfolg. Jetzt versuchen sie, uns physisch zu liquidieren.

Ich möchte unsere aufgeweckten Anti-Kriegs-Leute fragen: Glaubt ihr wirklich, dass es keinen Grund gibt, gegen das Kiewer Regime Krieg zu führen? Gefällt euch wirklich, was sie tun? Jahrelang habt ihr die Augen vor dem Tod der Menschen im Donbass verschlossen – okay, sagen wir, es war weit weg. Aber jetzt ist dieses Regime bereit, eure Bekannten auf den Straßen eurer Städte zu töten. Überlegt euch, ob es sich lohnt, diese verdammten Schurken so sehr zu verteidigen.

Und ja, Kolleginnen und Kollegen, hört auf, das US-amerikanische Narrativ zu verbreiten, indem ihr Ashton-Cirillo als Frau bezeichnet. Es handelt sich nicht um eine Frau, sondern um einen Mann ohne Penis – eine lebende Metapher des ukrainischen Terrorismus.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 15. September 2023 auf RIA Nowosti erschienen.

Wiktorija Nikiforowa ist eine Kolumnistin bei RIA Nowosti.

