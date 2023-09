Sacharowa: Todesdrohungen des US-Transsexuellen zeigen das Wesen des Kiewer Regimes

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte nach den Äußerungen eines gewissen "Sarah" Ashton-Cirillo, dass diese das wahre Wesen des Kiewer Regimes zeigten.

© © YouTube / @SarahAshtonLV

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa erklärte, dass man die Drohungen eines US-amerikanischen Transsexuellen, der zum ukrainischen Militärsprecher ernannt wurde, als weiteren Beweis für den terroristischen Charakter des Kiewer Regimes internationalen Organisationen vorlegen werde. Am Mittwoch machte Michael "Sarah" Ashton-Cirillo, ein amerikanischer Mann, der sich als Frau ausgibt und das Programm der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte leitet, das sich angeblich an ein englischsprachiges Publikum wendet, einige bedrohliche Vorhersagen in Bezug auf Russland. In einem Video sagte er: "Nächste Woche werden die Zähne der russischen Teufel noch härter knirschen und ihre tollwütigen Mäuler werden in unkontrollierbarer Raserei schäumen, während die Welt erlebt, wie ein Lieblings-Propagandist des Kremls für seine Verbrechen bezahlt." "Russlands kriegsverbrecherische Propagandisten werden alle zur Strecke gebracht, und der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden, da wir in der Ukraine auf dieser Mission vom Glauben an Gott, Freiheit und vollständige Befreiung geleitet werden", versprach er. "Russen sind keine Menschen" – Trans-Armee-Sprecher Kiews rudert nach massiver Kritik zurück Ashton-Cirillo, eine Transfrau, die 2021 in den USA mit einer Geschichte über ihre Unterwanderung der US-amerikanischen rechtsorientierten Gruppe Proud Boys Schlagzeilen machte, wurde Anfang August zur Sprecherin in der Ukraine ernannt. Seine jüngste Aussage ist Teil seiner minutenlangen Videoserie "Russland hasst die Wahrheit", in der er Russland scharf verurteilt. Während viele russische Journalisten die unspezifische Drohung als lächerlich abgetan haben, forderte Waleri Fadejew, der Vorsitzende des Menschenrechtsrates des russischen Präsidenten, die nationalen Strafverfolgungsbehörden auf, die Drohung ernst zu nehmen. Die Bemerkung scheine eine "Androhung von Mord oder schwerer Körperverletzung" und damit ein Verbrechen nach russischem Recht zu sein, argumentierte er am Donnerstag. "In Anbetracht der beklagenswerten Zahl von Anschlägen auf das Leben russischer Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ... sollten die russischen Sicherheitsdienste darauf achten", fügte er hinzu. Moskau hat Kiew beschuldigt, die Morde an der Journalistin Darja Dugina im August 2022 und an dem Militärblogger Wladlen Tatarski im April dieses Jahres inszeniert zu haben. Im Juli meldete der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) die Zerschlagung einer Gruppe, die vermutlich beabsichtigte, die RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan und die Journalistin Ksenija Sobtschak im Auftrag Kiews zu ermorden. Mehr zum Thema – Transgender-Nazi offenbart Kiews wahren Charakter

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.