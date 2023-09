Lukaschenko schlägt dreiseitige Zusammenarbeit mit Russland und Nordkorea vor

Russland und Weißrussland wollen "die alte Allianz mit Pjöngjang" wiederbeleben. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko unterbreitete diesen Vorschlag bei seinem jüngsten Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi.

Quelle: AFP © Mikhail Metzel

Der russische Präsident Wladimir Putin traf sich am Freitag mit seinem weißrussischen Verbündeten. Dieser schlug vor, dass sich Minsk nach dem Gipfel mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un in dieser Woche den Bemühungen Moskaus anschließen könnte, die "alte Allianz mit Pjöngjang" wiederzubeleben. Analyse Game-Changer in Ostasien: Bekommt Nordkorea russische Kampfjets? Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko unterbreitete diesen Vorschlag bei seinem Treffen mit Putin im Schwarzmeerort Sotschi, wo der russische Staatschef sagte, er werde ihn über die Gespräche mit Kim am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten Russlands unterrichten. "Ich möchte Sie über die Diskussion über die Lage in der Region informieren, die sehr wichtig war, und auch das akuteste Thema, die Lage in der Ukraine, ansprechen", sagte Putin zu Beginn des Treffens. Lukaschenko antwortete, dass sie "über eine dreiseitige Zusammenarbeit nachdenken könnten", und fügte hinzu: "Ich denke, dass Belarus auch dort ein wenig Arbeit finden könnte." Am Freitag setzte Kim seine Reise mit dem Besuch einer Flugzeugfabrik fort, wo er die neuesten russischen Kampfjets besichtigte. Am Samstag soll er in der russischen Hafenstadt Wladiwostok eintreffen, wo er voraussichtlich Kriegsschiffe der russischen Pazifikflotte sehen und eine Universität besuchen wird. Die westlichen Staaten behaupten, dass Kim wahrscheinlich Munition an Russland für den Einsatz in der Ukraine liefern wird, um im Gegenzug fortschrittliche Waffen oder Technologie aus Moskau zu erhalten. Waffenlieferung an Nordkorea dürften gegen die UN-Sanktionen gegen Pjöngjang verstoßen. Putin bekräftigte aber nach dem Treffen mit Kim, Russland werde sich an die UN-Sanktionen halten. "Wir verstoßen nie gegen etwas, und in diesem Fall haben wir auch nicht die Absicht, gegen etwas zu verstoßen", sagte der Präsident gegenüber Reportern. Mehr zum Thema - Treffen auf Wostotschny: Russland und Nordkorea durchkreuzen US-Dreierallianz im Pazifik

