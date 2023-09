In der Defensive: Was sind Selenskijs Pläne?

Selenskij war in seinem jüngsten Interview mit The Economist übermäßig defensiv, gerade, weil einige westliche Beamte wahrscheinlich bereits inoffizielle Gespräche mit Russland führen. Sein Team und seine Unterstützer könnten aber immer noch auf False-Flag-Aktionen und Provokationen zurückgreifen, um Verhandlungen zu sabotieren.

von Andrew Korybko

Selenskijs charakteristische Überheblichkeit war in seinem letzten Interview mit The Economist auffallend nicht vorhanden. Stattdessen wirkte er übermäßig defensiv, wahrscheinlich weil er endlich eingesehen hat, dass Umfang, Reichweite und Tempo der multidimensionalen Hilfe seiner westlichen Gönner nicht unbegrenzt fortgesetzt werden können. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte aus seinem Interview, die auf diesen Gesinnungswandel hindeuten, analysiert, um Beobachtern eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wohin sich der Stellvertreter-Krieg zwischen der NATO und Russland entwickeln könnte.

Selenskij dämpft die Erwartungen an einen raschen Sieg der Maximalisten

"Wladimir Selenskij will nicht an einen langen Krieg denken, geschweige denn mit den Ukrainern, von denen viele immer noch von einem schnellen Sieg träumen, über diese Möglichkeit sprechen. Aber genau darauf bereitet er sich vor. Ich muss bereit sein, mein Team muss bereit sein für einen langen Krieg, und emotional bin ich bereit", sagt der ukrainische Präsident in einem Interview mit The Economist.

Er beginnt zu vermuten, dass seine westlichen Gönner ihm ins Gesicht lügen

"Ich habe diese Intuition, ich lese, höre und sehe ihre Augen, wenn sie sagen: 'Wir werden immer bei euch sein'", sagt er auf Englisch (eine Sprache, die er zunehmend besser beherrscht). "Aber ich sehe, dass er oder sie nicht hier ist, nicht bei uns."

Sie scheinen zunehmend an einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Russland interessiert zu sein

"Einige Partner könnten die jüngsten Schwierigkeiten der Ukraine auf dem Schlachtfeld als Grund sehen, sie zu Verhandlungen mit Russland zu zwingen. Aber das ist ein schlechter Zeitpunkt, denn Putin sieht das genauso."

Selenskij behauptet, dass diejenigen, die die Hilfe für die Ukraine einschränken, auf Russlands Geheiß handeln würden

"Der ukrainische Präsident ist sich der Risiken für sein Land bewusst, wenn der Westen seine wirtschaftliche Unterstützung einstellt. Das würde nicht nur der ukrainischen Wirtschaft schaden, sondern auch den Kriegsanstrengungen des Landes. Er drückt es mit deutlichen Worten aus. Wenn man nicht mit der Ukraine zusammen ist, ist man mit Russland zusammen, und wenn man nicht mit Russland zusammen ist, ist man mit der Ukraine zusammen. Und wenn die Partner uns nicht helfen, bedeutet das, dass sie Russland zum Sieg verhelfen werden. Das war’s."

Aus wahltaktischen Erwägungen könnte dies jedoch noch geschehen.

"Da mehrere seiner westlichen Verbündeten (einschließlich Amerika) im nächsten Jahr Wahlen abhalten, weiß Herr Selenskij, dass es schwierig sein wird, seine Unterstützung aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn es keine bedeutenden Fortschritte an der Front gibt."

Er plant daher, die Wähler so zu manipulieren, dass sie ihre Politiker unter Druck setzen.

"Er glaubt immer noch, dass der beste Weg, Regierungen zu überzeugen, [sie] glauben zu lassen, dass sie auf der richtigen Seite stehen, darin besteht, sie über die Medien unter Druck zu setzen. Die Menschen lesen, die Menschen diskutieren, die Menschen bilden sich eine Meinung und die Menschen machen Druck, sagt er.

Es war die öffentliche Meinung, die die Politiker dazu brachte, die Waffenlieferungen an die Ukraine in den ersten Tagen des Krieges zu erhöhen. Ein Zurückfahren dieser Hilfe, so argumentiert er, könnte nicht nur die Ukrainer, sondern auch die westlichen Wähler verärgern. Sie werden sich fragen, wozu die ganzen Bemühungen gut waren. Die Menschen werden [ihren Führern] nicht verzeihen, wenn sie die Ukraine verlieren."

Dennoch geht Selenskij auf Nummer sicher und lobt Trump für den Fall, dass er an die Macht zurückkehrt

"Wenn Herr Putin hofft, dass ein Sieg von Donald Trump bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2024 ihm den Sieg bringen würde, dann irrt er sich. Trump würde Wladimir Putin 'niemals' unterstützen. Das ist nicht das, was starke Amerikaner tun."

Er versucht auch, Biden unter Druck zu setzen, indem er ihn an das Afghanistan-Debakel erinnert

"Er erwartet, dass Joe Biden den Kurs beibehalten wird, wenn er wiedergewählt wird. ('Wollen sie Afghanistan, Teil zwei?')"

Selenskij fleht die EU an, die Ukraine als Mitglied aufzunehmen, um die Moral seines Volkes zu stärken

"Und er hofft, dass die Europäische Union nicht nur weiterhin Hilfe leistet, sondern noch in diesem Jahr Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine eröffnet. (Es wird allgemein erwartet, dass dies auf einem Gipfel im Dezember geschieht.) 'Das wird die Moral in der Ukraine stärken. Es wird den Menschen diese Energie geben.'"

Er verteidigt auch die langsamen Fortschritte der Gegenoffensive mit der Behauptung, dass sie das Leben seiner Soldaten rettet

"Die Ukraine hätte 'Tausende' verloren, wenn sie dem Rat gefolgt wäre, viel mehr Truppen zu entsenden, sagt er. Dies ist nicht die Art von Krieg, bei dem 'der Führer eines Landes sagt, der Preis spiele keine Rolle'. Das ist der Unterschied zwischen ihm und Wladimir Putin. Für ihn ist das Leben nichts."

Selenskij ist der Meinung, dass diejenigen, die mit Putin sprechen, sich von einem modernen Hitler täuschen lassen

"Diejenigen, die sich dafür entscheiden, mit dem Mann im Kreml zu reden, 'betrügen sich selbst', ähnlich wie die westlichen Führer, die 1938 in München ein Abkommen mit Adolf Hitler unterzeichneten, um dann zuzusehen, wie er in die Tschechoslowakei einmarschierte. Der Fehler ist nicht die Diplomatie. Der Fehler ist die Diplomatie mit Putin. Er verhandelt nur mit sich selbst.'"

Er deutet bedrohlich an, dass ukrainische Flüchtlinge aufbegehren könnten, wenn der Westen die Hilfe für ihr Land einstellt

Meinung Selenskij droht Europa mit ukrainischen Krawallen

"Man kann nicht vorhersagen, wie die Millionen ukrainischer Flüchtlinge in den europäischen Ländern darauf reagieren würden, dass ihr Land im Stich gelassen wird. Die Ukrainer haben sich im Allgemeinen 'gut benommen' und sind 'sehr dankbar' für diejenigen, die sie aufgenommen haben. Sie werden diese Großzügigkeit nicht vergessen. Aber es wäre keine 'gute Geschichte' für Europa, wenn es diese Menschen 'in die Enge treiben' würde."

Die Ukraine brauche einen "neuen Gesellschaftsvertrag", wenn sie nicht bald einen maximalen Sieg erreiche

"Ein langer Zermürbungskrieg würde für die Ukraine eine Weggabelung bedeuten.

Das Land würde noch mehr Menschen verlieren, sowohl an der Front als auch durch Auswanderung. Dies würde eine 'total militarisierte Wirtschaft' erfordern. Die Regierung müsse ihren Bürgern diese Perspektive eröffnen, sagt Selenskij, ohne zu sagen, wie; ein neuer Gesellschaftsvertrag könne nicht die Entscheidung einer einzelnen Person sein. Fast 19 Monate nach Beginn des Krieges sagt der Präsident, er sei "moralisch" zu diesem Wechsel bereit. Aber er wird die Idee nur dann mit seinem Volk besprechen, wenn die Schwäche in den Augen seiner westlichen Unterstützer zu einem "Trend" wird.

Ist dieser Moment schon gekommen? Nein, noch nicht, sagt er. 'Gott sei Dank.'"

Alles, was er mitteilte, ist die natürliche Weiterentwicklung der in den folgenden Analysen enthaltenen Punkte:

Alle Seiten werden müde, Kiew will trotzdem weitermachen, aber die westlichen Berechnungen ändern sich.

Liest man zwischen den Zeilen des jüngsten Interviews von Selenskij, so ergeben sich die folgenden Punkte:

Einige westliche Beamte führen wahrscheinlich bereits inoffizielle Gespräche mit Russland.

Dies ist wahrscheinlich auf eine Kombination aus militärisch-strategischer Dynamik und Wahlinteressen zurückzuführen.

Deshalb ist Selenskij übermäßig defensiv und versucht aggressiv, Druck auszuüben, damit sie es sich noch einmal überlegen.

Er befürchtet, dass sie die Fortsetzung der Hilfe davon abhängig machen, dass er die Gespräche offiziell wieder aufnimmt.

Er plant daher, sich mit Mitteln des Infokriegs in die bevorstehenden Wahlen einzumischen.

Selenskyj könnte auch den SBU anweisen, ukrainische Flüchtlingsunruhen in ganz Europa zu organisieren.

Wenn er scheitert und Gespräche unvermeidlich sind, dann hofft er auf die EU-Mitgliedschaft als Trostpflaster

Selenskij könnte dann Wahlen abhalten und die Gespräche wieder aufnehmen, wenn er ein Mandat des Volkes für sich beansprucht.

Was den ersten Punkt betrifft, so deuten diese Artikel aus westlichen und russischen Medien auf ein gegenseitiges Interesse an Gesprächen hin:

Der erste Beitrag wirbt für die Argumente von Samuel Charap von der RAND Corporation für einen Waffenstillstand, während der zweite beklagt, dass die westliche Elite insgesamt noch nicht bereit ist, eine Beendigung des Blutvergießens ernsthaft in Betracht zu ziehen. Der RT-Beitrag fügt einige russische Argumente hinzu, warum ein Waffenstillstand im Interesse des Kremls liegen könnte, während die beiden letzten Beiträge von TASS zeigen, dass die Spitzenbeamten des Kremls tatsächlich daran interessiert sind, obwohl (zumindest offiziell) keine greifbaren Fortschritte erzielt werden können, solange die Gegenoffensive nicht beendet ist.

Die objektiv vorhandenen militärstrategischen Entwicklungen des Sommers und die subjektiv interpretierten Narrative, die in den vergangenen Wochen von beiden Seiten des NATO-Russland-Stellvertreterkriegs vorangetrieben wurden, deuten zwingend auf ein wachsendes Interesse am Einfrieren des Konflikts hin. Allerdings gibt es auch mächtige Kräfte in beiden Lagern, die das nicht wollen, ganz zu schweigen von Kiew selbst. Dies erschwert den Weg zum Frieden, aber trotz dieser Kräfte bewegt sich alles in diese Richtung.

Wie in diesem Artikel bereits dargelegt wurde, war Selenskij in seinem jüngsten Interview mit The Economist übermäßig defensiv, gerade, weil einige westliche Beamte wahrscheinlich bereits inoffizielle Gespräche mit Russland führen. Sein Team und seine liberal-globalistischen Unterstützer in den politischen Kreisen der USA könnten immer noch auf Aktionen unter falscher Flagge und Provokationen zurückgreifen, um dies zu sabotieren, sodass es in den kommenden Monaten zu einem gefährlichen Drama kommen könnte. Aber wenn die derzeitige Entwicklung so weitergeht, könnte der Konflikt Anfang nächsten Jahres endlich zum Stillstand kommen.

Aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

