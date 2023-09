Uran-Geschosse sind der jüngste Versuch des Westens, sein Geheimnis in der Ukraine zu verschleiern

Von Ilja Kramnik

Vergangene Woche kündigten die Vereinigten Staaten zwei neue Militärhilfepakete für die Ukraine an. Eines davon, das am 7. September bekannt gegeben wurde, umfasst Munition für HIMARS-Mehrfachraketen, Artilleriegranaten des Kalibers 105 mm, Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung und die Bekämpfung der elektronischen Kriegsführung, Abrissmunition für die Beseitigung von Hindernissen sowie Ausbildungsausrüstung für die ukrainische Armee ‒ alles im Wert von 600 Millionen Dollar.

Russland hat sich besorgt über diese Nachricht geäußert, aber man muss fairerweise sagen, dass der Hype um Urangeschosse im Vergleich zu anderen Munitionstypen viel mehr Diskussionen auslöst. Fangen wir von vorn an und gehen wir der Sache auf den Grund.

Grundlegende Fragen und Antworten zu Granaten mit abgereichertem Uran

- Warum enthalten die Geschosse abgereichertes Uran?

Abgereichertes Uran ist ein dichtes, schweres Metall, das sich für die Herstellung des Kerns von panzerbrechenden Granaten eignet.

- Verfügt Russland über solche Geschosse?

Ja. Die panzerbrechenden Federgranaten (BOPS) 3BM29/30 "Nadfil-2" haben einen Kern aus abgereichertem Uran, 3BM32 "Vant" sind Monoblock-BOPS aus einer Legierung auf der Basis von abgereichertem Uran, ebenso wie die Granaten 3BM46 "Svinets" und einige andere.

- Woraus bestehen solche Geschosse außer aus abgereichertem Uran?

Bei einigen Geschossen besteht der Kern aus Wolframcarbid.

- Welche Gefahren birgt die Verwendung von Geschossen mit abgereichertem Uran?

Der bei der Explosion entstehende Staub ist sehr giftig und kann schwere Krankheiten verursachen.

- Wie kann der Einsatz dieser Granaten den Verlauf des Krieges verändern und die Lage im Konfliktgebiet verschlechtern?

In Anbetracht der allgemeinen und bekannten Kriegsfolgen, wie zerstörte Städte, kartierte und nicht kartierte Minenfelder in riesigen Gebieten, eine große Zahl von Flüchtlingen und andere damit zusammenhängende Schwierigkeiten, sind die Probleme, die durch den Einsatz dieser Munition entstehen, vergleichbar mit einer saisonalen Erkältung im Verhältnis zu einer Pestepidemie.

Wird Munition mit abgereichertem Uran der Ukraine helfen?

Abgereichertes Uran ‒ wie die britischen L26A1-Granaten für die 120-mm-Kanone L30 des Challenger-2-Panzers ‒ wurde bereits an die Ukraine geliefert. Berichten zufolge wurde das Meiste davon jedoch bei einem russischen Angriff auf ein Waffendepot in Chmelnizki im Mai 2023 zerstört.

Da die für die britische Kanone verwendeten Granaten jedoch nicht mit denen kompatibel sind, die für die 120-mm-Kanone M256 benötigt werden, die in den US-Panzern ‒ beginnend mit dem Modell M1A1 (einer Weiterentwicklung des deutschen Rh-120) ‒ installiert ist, werden die Amerikaner ihre eigene Munition in die Ukraine schicken müssen. Dabei wird es sich höchstwahrscheinlich um M829A3- oder A4-Granaten handeln.

Deren Eigenschaften könnten gesondert beschrieben werden, aber das Wichtigste ist, dass diese Munition, genau wie jede andere, die bereits von den Streitkräften der Ukraine (AFU) verwendet wird, keinen Einfluss auf den Ausgang des Krieges haben wird.

Letztlich entscheidet die Fähigkeit eines Landes, Krieg zu führen, über das Ergebnis eines Kampfes. Dazu gehört die Aufrechterhaltung und Schaffung neuer Einheiten und Formationen, die Ausrüstung der Armee mit den erforderlichen Waffen und militärischem Gerät und deren Einsatz an der Front. Die NATO-Hilfe in ihrer jetzigen Form ermöglicht es der Ukraine, zu kämpfen ‒ denn ohne Nachschub wäre die Kampfkraft der Armee erschöpft und der Krieg bereits beendet. Aber ob sich die Hilfe tatsächlich als wirksam erweist, ist eine andere Frage.

Was ist falsch an der westlichen "Hilfe"?

In einer Kampfsituation gibt es zwei wichtige und wirksame Arten von Hilfe. Die Erste sind nachrichtendienstliche Informationen, die den "Nebel" des Krieges vertreiben, und die Zweite ist Artilleriemunition. Jede andere Art von Hilfe ist weit weniger wirksam. Die Übergabe von 30 M1A1 Abrams-Panzern (genug für ein Bataillon) kann als sehr geringe Hilfe angesehen werden, unabhängig davon, ob sie mit abgereichertem Uran bestückt sind oder nicht.

Das Gleiche gilt für die meisten westlichen Ausrüstungsgüter, die an die Ukraine geliefert werden ‒ es gibt einfach nicht genug davon, um die Einheiten vollständig auszurüsten. Aber selbst in unbedeutenden Mengen stellt es ein Problem für die rückwärtigen Einheiten der Armee dar, die das gesamte Material warten, versorgen und zumindest teilweise reparieren müssen. In dieser Hinsicht sind ukrainische Einheiten, die mit sowjetischen Panzern ausgerüstet sind, eine größere Bedrohung für Russland ‒ ihre Besatzungen haben mehr Kampferfahrung unter realen Kriegsbedingungen, nicht nur in der Ausbildung, und die Maschinen sind im Falle einer Beschädigung viel einfacher zu reparieren.

Analyse Westen erwartet von der Ukraine neue Offensive im Frühjahr 2024

Sowjetische Waffen sind jedoch immer schwerer zu bekommen ‒ die eigenen Bestände der Ukraine sowie die anderer osteuropäischer Länder sind erschöpft, und die meisten postsowjetischen Abnehmer russischer Waffen weigern sich, diese an die AFU zu liefern. Dies bedeutet, dass der Anteil der von der UdSSR entwickelten Ausrüstung in der ukrainischen Armee weiter abnehmen wird, während der Anteil westlicher Waffen zunehmen wird. Darüber hinaus verschärfen die unterschiedlichen Rüstungstypen und die unzureichende Zeit für die Ausbildung des Personals die bestehenden Probleme der AFU noch weiter. Ein weiteres zentrales Thema ist die Munitionsproduktion. Im Jahr 2022 wurde deutlich, dass die Ukraine in nur zwei oder drei Kampftagen den Jahresvorrat der US-Armee an 155-mm-Granaten aufbrauchen konnte und Russland die entsprechende Anzahl an 152-mm-Granaten in weniger als einem Tag abfeuern konnte. Diese Tatsache führte zu zahlreichen Diskussionen über die Erhöhung der Munitionsproduktion.

In der Realität sind die Dinge jedoch komplizierter geworden. Die derzeitigen Produktionskapazitäten stoßen an ihre Grenzen, und die Schaffung neuer oder die Erweiterung bestehender Produktionsanlagen erfordert Investitionen ‒ aber niemand in der NATO ist bereit, zu garantieren, dass die Nachfrage auch nach dem Ende des Konflikts aufrechterhalten werden kann.

Wie wirkt sich dies auf die Situation auf dem Schlachtfeld aus?

Versorgungsprobleme wirken sich unmittelbar auf den Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive aus. Wenn die Ausrüstung nicht ausreicht, um eine ausreichende Anzahl starker homogener Kampfverbände zu bilden und Verluste schnell auszugleichen, kann die AFU keine Militäroperation im traditionellen Sinne durchführen ‒ als eine Reihe koordinierter und miteinander verbundener (in Bezug auf Ziele, Aufgaben, Ort und Zeit) Gefechte, Angriffe und Manöver, die gleichzeitig oder nacheinander nach einem einzigen Plan durchgeführt werden, um Ziele im Einsatzgebiet, in einer bestimmten Einsatzrichtung oder in einem bestimmten großen Gebiet über einen bestimmten Zeitraum zu erreichen.

Stattdessen wird es zu einer Reihe von separaten "Schlachten um das Forsthaus", bei denen jeder kleine Fortschritt mit schweren Verlusten erkauft wird. Für die AFU war dies nur möglich, weil die Ukraine ununterbrochen mobilisiert und ständig Leute an die Front schickt (und sie in den Kämpfen verliert).

Man fragt sich, ob sich der Westen dieses Problems voll bewusst ist? Dem veränderten Tonfall der westlichen Medien nach zu urteilen, beginnt er zu verstehen, kann aber das ganze Unterfangen nicht begraben ‒ zumindest aus politischen Gründen.

Infolgedessen entstehen neue Ideen wie "die Gegenoffensive wird diesen Winter fortgesetzt", "im nächsten Frühjahr" und so weiter. Solange der Westen jedoch seine Strategie der militärischen Unterstützung der Ukraine nicht ändert, wird die AFU nicht erfolgreich sein, egal zu welcher Jahreszeit. Kann diese Strategie zum jetzigen Zeitpunkt geändert werden? Nicht in nennenswerter Weise. Es wäre möglich gewesen, wenn der Westen gleich zu Beginn des Konflikts andere Entscheidungen getroffen hätte ‒ dann hätte er in ein paar Jahren bestimmte Ergebnisse erwarten können. Aber niemand in dem von den USA geführten Block war bereit, solche Verpflichtungen einzugehen.

Können die neuen Waffenlieferungen ‒ darunter Kampfflugzeuge, Raketen vom Typ ATACMS usw. ‒ die Lage an der Front verändern? Die Antwort lautet: Nein, denn das Problem würde weiter bestehen bleiben: Die bereitgestellte Anzahl von Waffen bietet der AFU keine Vorteile auf dem Schlachtfeld, während die Verlegung der notwendigen Mengen an Ausrüstung nicht möglich ist, sowohl aus organisatorischen Gründen (die Ausbildung der ukrainischen Truppen hätte viel früher beginnen und intensiver sein müssen) als auch, weil sie ein großes Risiko für eine weitere Eskalation des Konflikts mit sich bringen würde, was der Westen nach wie vor vermeiden will.

Warum werden die Waffen- und Munitionslieferungen fortgesetzt?

Die westlichen Länder werden nicht aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern, unter anderem weil die militärische Unterstützung eine symbolische Bedeutung erlangt hat und andere davon überzeugt, den Kampf gegen die "russische Aggression" fortzusetzen. Daher werden wir in der Ukraine wahrscheinlich weiterhin M1-Abrams-Panzer mit abgereichertem Uran, F-16-Kampfjets und wahrscheinlich auch ATACMS-Raketen sehen. Aus den oben genannten Gründen wird sich das Kräfteverhältnis dadurch jedoch nicht wesentlich verschieben, und der Sieg Kiews auf dem Schlachtfeld wird nicht gesichert sein.

Ein bestimmtes Ergebnis ist jedoch garantiert: Die westlichen Lieferungen werden den Konflikt verlängern. In der Tat ist eine weniger friedensorientierte Strategie kaum vorstellbar.

Wird sich diese Situation auf den Verhandlungswillen des Westens auswirken? Das ist schwer zu sagen, vor allem in Anbetracht des bevorstehenden Wahljahres in den Vereinigten Staaten und des chronischen Gruppendenkens des politischen Establishments.

Die Fähigkeit der Eliten, sich selbst davon zu überzeugen, dass alles nach Plan läuft, mag unerschöpflich sein. Zumindest so lange, bis etwas geschieht, das ihre Illusionen radikal und unwiderruflich zerstört.

Aus dem Englischen

Ilja Kramnik ist Militäranalyst, Experte beim Russischen Rat für Internationale Angelegenheiten und Forscher am Institut für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen.