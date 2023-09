Moskau: China kauft verstärkt russische Filmrechte

Laut dem Verband Moskino kaufen chinesische Partner bei den russischen Verleihern aktiv Filmrechte auf – sobald neue Filme auf den Markt kommen. Besonders gut laufen derzeit die Animationsfilme.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Für das russische Kino ist der Zugang zum chinesischen Markt recht einfach geworden, wobei chinesische Partner russische Filmproduktionen aktiv aufkaufen. Dies sagte Julia Bragina, stellvertretende Generaldirektorin des russischen Kinoverbandes Moskino, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Am Rande einer Veranstaltung in Peking, bei der die Möglichkeiten der Moskauer Filmindustrie vorgestellt wurden, erklärte sie: "Es ist jetzt recht einfach, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen, man muss nicht mehr nach komplizierten Wegen und schwierigen Kontakten suchen. In Russland ist es das Gleiche, es gibt bereits gut etablierte Verbindungen und Kontakte." Großes Kino: "Die Herausforderung" im Kosmos sowie auf Erden Viele russische Projekte seien entweder bereits in China vertreten oder stünden kurz davor, berichtete Bragina. "Chinesische Partner kaufen aktiv russische Filmrechte ein. Ein großartiges Beispiel dafür ist der Animationsfilm, der in China jetzt gut läuft", betonte sie. Zudem hätten Russland und China stets Pläne für eine Zusammenarbeit im Bereich Kino und bei Koproduktionen. Der chinesische Filmmarkt gilt seit jeher als problematisch für Hollywood und das europäische Kino. Die Chinesen lassen nur ungern entsprechende Filme ins Land und legen strenge Quoten fest – oft zwingen sie die Hollywood-Produzenten dazu, einige Szenen herauszuschneiden oder das Finale zu ändern, um den rechtlichen und ästhetischen Anforderungen des lokalen Marktes gerecht zu werden. Mehr zum Thema - Russlands Kulturministerium: "Barbie" und "Oppenheimer" widersprechen geistigen Werten des Landes

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.