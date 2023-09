Reaktionen zum G20-Gipfel: Ein Gewinn für Indien, die Entwicklungsländer und den Multilateralismus

Zum Abschluss des G20-Gipfels in Neu-Delhi teilten hochrangige indische Journalisten, die über internationale Angelegenheiten berichten, RT einige ihrer Eindrücke von dem dreitägigen Gipfel mit. Die Medienschaffenden erkannten an, dass Indien in der Lage war, den Spagat zwischen dem Westen – mit dem es eine gezielte und vorteilhafte Partnerschaft unterhält – und Moskau – das wie ein alter und bewährter Freund behandelt wird – aufrechtzuerhalten, auch wenn bei diesem Thema ein deutlicher Generationenunterschied zu vernehmen war.

In Bezug auf den Ukraine-Konflikt scheint in Indien Einigkeit darüber zu herrschen, dass die Gastgeber zwar Frieden wollen, aber ihre eigenen Interessen an erster Stelle stehen müssen.

"Ich denke, dass sogar westliche Beamte, die der Erklärung zustimmten, die keine Kritik an Russland enthielt, sich darüber im Klaren waren, dass sie den G20-Gipfel erhalten wollten", sagte Suhasini Haidar, Redakteurin für diplomatische Angelegenheiten bei The Hindu. "Dies ist ein großer Gewinn für den Multilateralismus. Ein zweiter Gewinn geht zugunsten von Indiens G20-Vorsitz, da beide Seiten den Erfolg Indiens sicherstellen wollten."

"Weder Xi noch Selenskij sprachen per Videolink auf dem Gipfel", sagte V Sudarshan, Kolumnist für den Deccan Herald und TheFederal.com. "Die Abwesenheit von Xi machte keinen Unterschied. Das G20-Treffen hat alle semantischen Differenzen ohne ihn überspielt."

Vineeta Pandey, die diplomatische Redakteurin von The Asian Age, stimmte dem zu. "Xi steht innenpolitisch unter Druck", sagte sie. "Aber niemand wird ihn vermissen, da China als Hindernis gesehen wird."

"Interessanterweise sind der russische und der chinesische Präsident zwar nicht selbst gekommen, aber der Wortlaut der Erklärung spiegelt ihre Position insofern wider, als kein Land in dem Ausmaß kritisiert wird, wie es in der Erklärung vom letzten Jahr auf Bali der Fall war", fügte Haidar hinzu.

Xi könnte den Gipfel auch aus anderen Gründen verpasst haben. "Es könnte für ihn unangenehm gewesen sein, da der Korridor Indien-Mittlerer Osten-Europa angekündigt wurde, der eine Alternative zur Road and Belt Initiative darstellt", so Sudarshan. "Er könnte einen Hinweis darauf bekommen haben, dass diese Initiative in Arbeit ist, sodass er fernblieb.

Priya Ranjan Dash, der ehemalige Chefredakteur des Financial Chronicle, war der Ansicht, dass Premierminister Narendra Modi eine Rolle bei dem Umstand spielte, dass der Westen die Abwesenheit Putins nicht ausnutzen konnte.

"Putin zog sich zurück, bevor Xi und Biden dachten, dies würde eine Gelegenheit bieten, das Ergebnis in Delhi zu beeinflussen", sagte Dash. "Aber wir haben mit Modi eine starke Führungspersönlichkeit. Er wird nicht zulassen, dass es zu Einseitigkeiten kommt. Und Bidens Reise war bereits nach dem bilateralen Treffen erfolgreich, bei dem Indien weitere Zugeständnisse an Amerika gemacht hat."

Pandey äußerte sich in ähnlicher Weise über Putin. "Wir haben unser jährliches bilaterales Treffen mit Putin, das sehr gut läuft", sagte sie. "Er hat bereits mit Modi gesprochen."

Sie fügte hinzu, Indien könne es sich nicht leisten, Russlands Wohlwollen zu verlieren. "Niemand kann die Rolle Russlands im Krieg von 1971 vergessen", sagte sie. "Und Russlands 100. Veto in der UNO, die eine antiindische Resolution zu Kaschmir betraf."

Dies könnte sich jedoch ändern. "In Indien gibt es eine Spaltung zwischen der älteren und der jüngeren Generation", erklärte Sudarshan. "Die Älteren sind mit Respekt vor Russland aufgewachsen. Aber in den letzten 20 Jahren ist eine neue Generation mit anderen Gefühlen herangewachsen. So erfuhren wir zum Beispiel erst, als wir die Medizinstudenten nach Beginn des Konflikts aus der Ukraine abzogen, wie viele Inder dort waren. Die Ukraine ist für den Durchschnittsinder kein Thema, das ihn beschäftigt."

"Es gibt Sympathie für die Notlage der Ukraine", sagte Samrat Choudhury, ein Journalist und Autor des Buches "Northeast India: A Political History". "Insgesamt findet die Idee, dass Indien neutral bleiben sollte, im gesamten politischen Spektrum breite Akzeptanz. Sowohl die Linke als auch die Rechte sind sich einig, dass Indien sich zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv einmischen sollte. … Modi hätte gerne einen Frieden ausgehandelt. Aber wer weiß schon, wie lange dieser Krieg dauern wird?"

Dem Journalisten und politischen Kommentator Ullekh N.P. zufolge durfte der G20-Gipfel unter indischem Vorsitz "nicht zu einem Forum werden, um geopolitische Rechnungen zu begleichen", anders als auf Bali im vergangenen Jahr, wo der ukrainische Präsident per Videoübertragung eine Rede hielt.

"Das bedeutet nicht, dass der eine oder andere Staats- und Regierungschef nicht an einem Forum teilnehmen sollte, aber dann geht der Fokus verloren; er verlagert sich von dem, was auf dem Treffen besprochen werden sollte, und die G20 sind ein Forum, auf dem hauptsächlich wirtschaftliche Themen diskutiert werden", sagte Ullekh gegenüber RT. Er gab jedoch zu bedenken, dass, selbst wenn die G20-Staats- und Regierungschefs einen Konsens zu Themen wie Klima und Ernährungssicherheit erzielen, dies nicht unbedingt zu einer Änderung ihrer Politik gegenüber der Ukraine führen wird.

Auch Sudarshan äußerte sich skeptisch über die G20-Erklärung zur Ukraine. Absatz 14 ist ein Einzeiler: "Die heutige Zeit darf nicht von Krieg geprägt sein", lautet die Formulierung. "Das ist wie ein Filmdialog. Wie schwierig ist es, Worte zu finden, die diese Aussage akzeptabel machen? Und egal, was man sagt, es ändert nichts an der Realität."

Er räumte jedoch ein, dass es einen Unterschied gebe. "Anfänglich gab es viel Kritik aus dem Westen an unserem Ölhandel und den Getreideverkäufen Russlands", sagte er. "Jetzt ist das alles verschwunden, und sie haben es von sich aus akzeptiert. Jetzt plädiert der Westen für den Transport von Getreide in den Globalen Süden."

Haidar stimmte dem zu. "Die Stimme des Globalen Südens scheint vernehmbarer geworden zu sein, und andere Länder sprechen jetzt darüber, obwohl der Globale Süden früher für die G20 irrelevant war", sagte sie. "Premierminister Modi hat selbst gesagt, dass Indien versucht, den Globalen Norden und den Globalen Süden, den Osten und den Westen zusammenzubringen, und dass Indien an einem Scheideweg steht. Die Geografie ist genauso wichtig wie die Geschichte. Die historischen Umstände können die Geografie niemals vollständig überwinden, und Indien wird seinen Balanceakt allein deshalb fortsetzen."

Aus dem Englischen

