Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un: "Ich werde immer zu Russland stehen"

Während seines Treffens mit Russlands Präsident Wladimir Putin betonte das nordkoreanische Oberhaupt Kim Jong-un, dass sein Land immer gemeinsam mit Russland gegen den Imperialismus einstehen werde. Die beiden Staatschefs trafen sich auf dem russischen Weltraumbahnhof in der Amur-Region im Fernen Osten des Landes.

Quelle: www.globallookpress.com © Kremlin Pool / via Global Look Press

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat Russland die Unterstützung seines Landes im Konflikt mit den USA und ihren Verbündeten zugesagt. Er stattete dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen seiner seltenen Besuche ab und traf ihn in der russischen Raumfahrtanlage Wostotschny in der fernöstlichen Amur-Region des Landes. Vor den Verhandlungen am Mittwoch erklärte er: "Russland hat sich zu einem heiligen Kampf erhoben, um seine nationale Souveränität und seine Sicherheit gegen hegemoniale Kräfte zu schützen. Wir werden immer gemeinsam [mit Russland] gegen den Imperialismus einstehen." Putin empfängt Kim Jong-un persönlich am Weltraumhafen Wostotschny Sein Gastgeber wies darauf hin, dass das Kosmodrom Wostotschny ein ungewöhnlicher Ort für das Treffen sei. "Wir sind stolz auf die Entwicklung unserer Raumfahrtindustrie, und diese Anlage ist neu für uns. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kollegen daran interessiert sind", sagte Putin. Die koreanischen Vertreter erhielten eine Führung durch das Weltraumbahnhofsgelände. Die Verhandlungen zwischen der russischen und der nordkoreanischen Delegation folgten auf die Äußerungen von Putin und Kim und dauerten etwa eine Stunde, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow später gegenüber Journalisten erklärte. Anschließend trafen sich die beiden Staatschefs zu einem persönlichen Gespräch. US-Vertreter warnten Kim im Vorfeld seines Staatsbesuchs davor, Waffen an Russland zu verkaufen. Weder Moskau noch Pjöngjang haben die Absicht geäußert, sich auf eine solche Vereinbarung einzulassen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu besuchte Nordkorea im Juli, als Pjöngjang den 70. Jahrestag des Waffenstillstands mit Südkorea feierte. Die USA waren der Hauptakteur in der internationalen Truppe, die im Bürgerkrieg auf der koreanischen Halbinsel in den 1950er Jahren auf der Seite Seouls intervenierte. Die UdSSR und China unterstützten die gegnerische Seite in diesem Konflikt. Mehr zum Thema – Nicht gut für die Ukraine: USA in Alarmstimmung wegen möglichen Russland-Nordkorea-Militärpakt

