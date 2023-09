Putin empfängt Kim Jong-un persönlich am Weltraumhafen Wostotschny

Wladimir Putin hat Kim Jong-un persönlich auf dem Kosmodrom Wostotschny empfangen. Videomaterial hierzu hat der Kreml am Mittwoch veröffentlicht. Gesprächsrunden beider Staatschefs sind sowohl unter Beteiligung von Delegationen der Länder als auch unter vier Augen geplant.

Quelle: Sputnik © POOL

Wladimir Putin traf nach einem zweitägigen Besuch des Ostwirtschaftsforums in Wladiwostok am Weltraumhafen Wostotschny ein. Kim Jong-un reiste an Bord seines gepanzerten Zuges zu dieser Einrichtung, nachdem er am Dienstagmorgen Russlands Staatsgrenze überquert hatte. Kim Jong-un in Russland – Seoul taxiert Gespräche zwischen Moskau und Pjöngjang "Ich freue mich sehr, Sie zu sehen", begrüßte Putin seinen Gast. Der Präsident erinnerte daran, dass dieses Jahr der 75. Jahrestag der Gründung Nordkoreas und das 70ste Jubiläum des Waffenstillstands im Koreakrieg gefeiert werden, sowie 75 Jahre diplomatische Beziehungen zu Russland. Kim Jong-un bedankte sich bei Putin für die Einladung und den "sehr herzlichen Empfang". Die Videoaufnahmen des Händedrucks wurden in den russischen Medien veröffentlicht. USA warnen Pjöngjang vor Waffenlieferungen an Moskau – Nordkorea simuliert Atomschläge auf Südkorea Zur Tagesordnung des russisch-nordkoreanischen Gipfels kommentierte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, dass sich die bevorstehenden Gespräche auf eine Reihe "delikater Themen" sowie auf die bilaterale wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit und die allgemeine Lage in der Region konzentrieren werden. Der Kreml-Sprecher kündigte an, die Gespräche würden sowohl in Anwesenheit russischer und nordkoreanischer Delegationen als auch unter vier Augen stattfinden. Kim Jong-uns Besuch in Russland findet vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel statt, die von wiederholten Raketentests Pjöngjangs einerseits und militärischen Übungen unter Beteiligung südkoreanischer und US-amerikanischer Truppen andererseits geprägt sind. Am Mittwoch, kurz vor dem Treffen mit Putin, beschuldigte Seoul Pjöngjang eines weiteren Raketenstarts. Mehr zum Thema – Nordkorea stellt atomar bewaffnetes U-Boot vor

