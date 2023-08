USA warnen Pjöngjang vor Waffenlieferungen an Moskau – Nordkorea simuliert Atomschläge auf Südkorea

Das Weiße Haus warnte Nordkorea vor dem Verkauf von Munition an Russland. US-Sprecher John Kirby verschwieg dabei die massiven Waffenlieferungen der NATO-Staaten an Kiew seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Zugleich eskaliert die Lage zwischen Nord- und Südkorea, nachdem Seoul Militärübungen mit den USA und Japan ausgeführt hatte.

Das Weiße Haus warnte Nordkorea vor dem Verkauf von Munition an Russland für den Krieg in der Ukraine, wobei die Spannungen zwischen Pjöngjang und Washington wegen der gemeinsamen Militärübungen der USA mit Südkorea weiter zugenommen haben. Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, sagte am Mittwoch, die Vereinigten Staaten seien "besorgt" über mögliche Waffengeschäfte zwischen Russland und Nordkorea. Nach dem jüngsten Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu in Pjöngjang Ende Juli soll eine weitere Gruppe russischer Beamter nach Nordkorea gereist sein.

"Wir fordern die Demokratische Volksrepublik Korea auf, ihre Waffenverhandlungen mit Russland einzustellen und sich an die öffentlichen Zusagen Pjöngjangs zu halten, keine Waffen an Russland zu liefern oder zu verkaufen", so Kirby, der sich auf Nordkorea mit dem offiziellen Namen Demokratische Volksrepublik Korea bezog.

"Im Rahmen dieser potenziellen Geschäfte erhält Russland erhebliche Mengen und mehrere Arten von Munition" aus Nordkorea, die Moskau in der Ukraine einsetzen wolle, behauptete Kirby. Die Lieferung könnte außerdem Basismaterialien enthalten, die Russlands Verteidigungsindustrie unterstützten. Kirby äußerte, "jeder Waffendeal würde unmittelbar gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen". Er erwähnte allerdings nicht die massiven Waffenlieferungen der NATO-Staaten an Kiew seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Zugleich eskaliert die Lage zwischen Nordkorea und Südkorea, nachdem Seoul gemeinsam mit den USA und Japan Militärübungen absolviert hatte. Nordkorea führte einen simulierten Atomangriff auf Ziele in ganz Südkorea durch. Die Raketeneinheit habe zwei ballistische Raketen abgefeuert und ihre "Atomschlag-Mission" korrekt ausgeführt, hieß es am Donnerstag in einer von der Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung des Generalstabs der nordkoreanischen Volksarmee (KVA). Die Übung beinhaltete die Abwehr einer plötzlichen Invasion mit anschließendem Gegenangriff, um "das gesamte Territorium der südlichen Hälfte" einzunehmen und "verbrannte Erde" zu hinterlassen. Die jüngste Übung erfolgte einen Tag vor dem Ende einer elftägigen gemeinsamen Militärübung Südkoreas und der USA, die die Regierung in Pjöngjang als Vorbereitung auf einen atomaren Präventivschlag der USA bezeichnet.

