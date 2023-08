Nordkoreanische Marine soll Atomwaffen erhalten

Als Reaktion auf die intensivierten militärischen Beziehungen zwischen Washington, Tokio und Seoul im asiatisch-pazifischen Raum kündigte Nordkoreas Oberhaupt Kim Jong-un an, einige der Marineeinheiten mit Atomwaffen ausstatten zu wollen.

Quelle: AFP © STR/KCNA VIA KNS/AFP

Nordkorea will einige seiner Marineschiffe mit Atomwaffen ausstatten, wie der Vorsitzende der in Nordkorea herrschenden Partei der Arbeit Koreas (PdAK) Kim Jong-un mitteilte. Er versprach, die Marine zu einem zentralen Bestandteil der nuklearen Abschreckung Pjöngjangs zu machen. Südkorea führt erstmals seit sechs Jahren zivile Luftschutzübung durch Kim kündigte diesen Schritt am Sonntag bei einem Besuch im Hauptquartier der nordkoreanischen Marine an und erklärte den Matrosen, dass einige Schiffe bald mit "taktischen Atomwaffen" ausgestattet und Teil der "staatlichen Atomstreitkräfte" der DVRK werden sollen. "Unsere Marine sollte die größte Rolle bei der Verteidigung der Souveränität, der Würde, der Entwicklung und der Interessen der DVRK spielen", betonte Kim laut einer von der Korean Central News Agency (KCNA) am Dienstagmorgen veröffentlichten Mitschrift der Rede. Er fügte hinzu: "Es ist nur möglich, die Sicherheit des Landes mit einer vollständig vorbereiteten Seestreitkraft zu verteidigen." Kim erklärte weiter, dass "die US-Imperialisten" und andere regionale Rivalen "wütender als je zuvor" seien, und verwies auf mehrere Runden gemeinsamer militärischer Übungen zwischen Washington, Seoul und Tokio in den letzten Monaten. Er fuhr fort: "Aufgrund der rücksichtslosen Konfrontationspolitik der USA und anderer feindlicher Mächte sind die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel zum weltweit größten Konzentrationspunkt für Kriegsgerät geworden, zu den instabilsten Gewässern mit der Gefahr eines Atomkriegs." Er verwies auch auf die ständige Stationierung von US-Atomwaffen in den Gewässern um die koreanische Halbinsel. Neben den verstärkten Übungen hatten die USA, Japan und Südkorea im letzten Jahr auch andere Formen der militärischen Zusammenarbeit eingeleitet, darunter den Informationsaustausch, gemeinsame Raketenabwehrprojekte und sogar gemeinsame Nuklearplanungen. Pjöngjang hat die drei Verbündeten wiederholt beschuldigt, einen Angriff auf Nordkorea zu planen, obwohl Washington darauf besteht, dass die militärischen Aktionen rein defensiv sind. Mehr zum Thema – Dreiergipfel zum Aufbau der Mini-NATO im Pazifik? Japan und Südkorea kommen mit den USA zusammen

