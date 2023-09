Medienbericht: Im Ausland wächst die Nachfrage nach russischen Holzhäusern

Russische Hersteller sind erfolgreich dabei, ihre Bauprodukte ins Ausland zu liefern, so die Medien. Besonders groß ist die Nachfrage nach umweltfreundlichen und qualitativ hochwertigen Landhäusern aus Holz.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Russische Unternehmen liefern erfolgreich Baugüter ins Ausland. Dies wird durch die staatliche Unterstützung und den Trend der letzten Jahre begünstigt – der Bau von Blockhäusern ist im Ausland beliebt geworden, schreibt die Nachrichtenagentur Regnum. Dank des nationalen Projekts "Internationale Zusammenarbeit und Export" erhalten einheimische Hersteller staatliche Unterstützung bei der Erschließung ausländischer Märkte, so die Agentur. Unternehmen werden dabei unterstützt, Käufer im Ausland zu finden, Exportverträge abzuschließen, Produkte zu zertifizieren und vieles mehr. Die wichtigsten Exportziele sind das sogenannte nahe Ausland: Georgien, Aserbaidschan, Usbekistan, aber allmählich kommen russische Unternehmen auch auf den chinesischen Markt. Kanadische Studie: Wer sich nicht an Russland-Sanktionen beteiligt, profitiert Laut Semjon Goglew, Direktor für strategische Entwicklung des russischen Verbandes für Holzhausbau, ist die steigende Nachfrage nach Landhäusern aus Holz vor allem darauf zurückzuführen, dass ihre Produktion in letzter Zeit erheblich modernisiert wurde und sich Technologien und Materialien im Laufe des Jahrzehnts stark verändert haben. Außerdem bieten die russischen Hersteller interessante und umweltfreundliche Projekte an. Auch in Russland selbst werden umweltfreundliche Holzhäuser in großem Umfang eingesetzt, zum Beispiel im Hotelbau. Die Agentur Regnum schreibt: "Im Rahmen der Zusammenarbeit mit einem der größten Hotelbetreiber Russlands – der Cosmos Hotel Group – wurde bereits ein Projekt zum Bau von mehrstöckigen Hotels aus Holz in touristischen Gebieten Russlands gestartet." Mit dem Bau der ersten Objekte des Projekts wird noch in diesem Jahr begonnen - 30 Mini-Hotels werden aus CLT-Platten gebaut. Sie werden in touristischen Gebieten des Landes und vor allem in einigen Städten des Goldenen Rings errichtet. Mehr zum Thema -Russland beginnt mit dem Bau von Wohnhochhäusern aus Holz

