Russischer Spitzenbanker Kostin: "Der Dollar wird illegal als Waffe eingesetzt"

Während Russland beweist, dass es wirtschaftlich viel widerstandsfähiger ist, als viele im Westen vor dem Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine glaubten, sagt der Chef der VTB, Andrei Kostin, dass der globale Süden ein neues Finanzsystem aufbauen sollte, um die vom Westen ausgehenden Risiken zu mindern.

Quelle: Gettyimages.ru © Sadik Demiroz

Der US-Dollar und das gesamte westliche Finanzsystem, das um ihn herum aufgebaut wurde, ist durch die Sanktionen gegen Russland gefährdet. Dies sagte Andrei Kostin, CEO der zweitgrößten russischen Bank VTB, am Dienstag am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums gegenüber RT. Auf die Frage nach Russlands Bestreben, den Handel auf nationale Währungen umzustellen, antwortete Kostin, dass dies eher aus der Not heraus geschehe als ein gezielter Versuch sei, den US-Dollar zu untergraben. Und er fügte hinzu: "Der Dollar wird auf illegale Weise als Waffe eingesetzt. Das sollte nicht so sein – wir sprechen hier über Finanzen und Wirtschaft, warum sollte er für andere Zwecke als diese verwendet werden? Er sollte frei von politischen und geopolitischen Risiken sein. Das ist der einzige Grund [für die Entdollarisierung]." Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, zitierte der Banker einen berühmten Satz aus dem Film 'Der Pate Teil III': "Finanzen sind eine Waffe, Politik ist zu wissen, wann man schießen muss." Kostin führte weiter aus: "Und das ist es, was wir gesehen haben – die Politiker im Westen haben geschossen und es war gegen Russland gerichtet, und nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen andere Länder." Der Banker merkte an: Während vor einem Jahrzehnt niemand lokale Währungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen verwenden wollte und alle sich mit dem US-Dollar begnügten, bewerteten immer mehr Länder diese Haltung jetzt neu: "Wir haben die Frage der Verwendung lokaler Währungen schon vor zehn Jahren aufgeworfen, aber damals wollte das niemand. Warum, sagten sie, wir können den Dollar verwenden, das ist gut – und es war gut, bis wir mit der Situation konfrontiert wurden, dass Amerika anfing, uns und anderen Ländern zu drohen, indem sie sagten: 'Wenn ihr dies nicht tut, wenn ihr jenes nicht tut, werden wir euch vom Dollar abschneiden.' Wenn sie sich nicht so verhalten hätten, hätten wir diese Frage nie gestellt." Kostin sagte, dass es für die Länder des globalen Südens höchste Zeit sei, ein eigenes Finanzsystem auf der Grundlage nationaler Währungen zu schaffen. "Es ist der richtige Zeitpunkt für den Globalen Süden, mit dem Aufbau dieses Systems zu beginnen. Denn obwohl der Globale Süden das koloniale System nach dem 2. Weltkrieg politisch beseitigt hat, existiert das koloniale System im Finanzsektor immer noch, das von den USA mit Hilfe ihrer Verbündeten aufgebaute Imperium funktioniert immer noch." Putin: Der Westen vernichtet das globale Wirtschaftssystem Der Banker fügte hinzu, dass es nun "den meisten Menschen auf der Welt sehr klar ist, wenn wir so weitermachen, besteht die Gefahr, dass die [USA] das Finanzsystem als Waffe einsetzen." Kostin merkte jedoch an, dass es nicht darum gehe, das westliche Finanzsystem zu bekämpfen, sondern ein paralleles System aufzubauen, das dem globalen Süden zugutekomme. "Wir sehen große Veränderungen im Gleichgewicht der wirtschaftlichen Macht in der Welt mit Ländern wie China und den arabischen Ländern. Und das erlaubt es uns, ein anderes System zu schaffen, das auf anderen Prinzipien beruht – Prinzipien der Unabhängigkeit, der Souveränität, der Verwendung anderer Währungen als Dollar und Euro." Kostin skizzierte seine Idee für ein neues Finanzsystem erstmals auf dem von der Russischen Zentralbank im Juli veranstalteten Finanzkongress. Sein Vorschlag umfasste vier Hauptprinzipien: die Ersetzung von SWIFT durch ein neues Überweisungssystem;

die Ersetzung der an die USA gebundenen Korrespondenzbeziehungen zwischen den Banken durch horizontale Verbindungen zwischen lokalen Banken auf der Grundlage der Blockchain-Technologie;

die Schaffung eines internationalen Abwicklungszentrums im Persischen Golf, das die in der EU ansässigen Euroclear und Clearstream ersetzen soll;

und die Schaffung neuer Instrumente für die Kapitalbeschaffung anstelle von an den Westen gebundenen Fremdwährungsanleihen. Mehr zum Thema - Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will

