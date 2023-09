Putin: Der Westen vernichtet das globale Wirtschaftssystem

Während der Westen das gegenwärtige Wirtschaftssystem vernichtet, wollen viele Nationen jedoch für die gesamte Menschheit arbeiten, nicht nur für die wenigen Reichen, sagte der russische Präsident.

Die westlichen Länder zerstören den bestehenden Rahmen der globalen Wirtschaftsbeziehungen, den sie selbst mit aufgebaut haben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag und fügte hinzu, dass viele Länder dagegen sind. In seiner Rede auf der Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok erklärte Putin, dass sich die Landschaft der internationalen Wirtschaft zum Teil deshalb verändert, weil "einige Länder, vor allem die westlichen Nationen, das System der Finanz-, Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit ihren eigenen Händen vernichten". Diese zerstörerischen Aktivitäten fielen jedoch mit der Ausweitung "echter wirtschaftlicher Zusammenarbeit" zusammen, an der viele Nationen auf der ganzen Welt beteiligt seien, die sich jedem Druck von außen widersetzten und ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen, sagte Putin. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will "Sie stellen nicht vorübergehende politische Ereignisse in den Vordergrund, sondern die Förderung ihrer eigenen Projekte … die ihren Bevölkerungen direkte und langfristige Vorteile bringen", sagte Putin und fügte hinzu, dass dies zur Entstehung eines neuen internationalen Modells führe, "das nicht nach westlichen Maßstäben gestaltet [und] für die ausgewählte 'goldene Milliarde', sondern für die gesamte Menschheit … und die sich entwickelnde multipolare Welt bestimmt ist." Putins Äußerungen kommen, nachdem der russische Außenminister Sergej Lawrow Anfang des Monats gesagt hatte, dass die BRICS-Wirtschaftsgruppe – die kürzlich eine beispiellose Erweiterung angekündigt hat – und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) an internationalem Einfluss gewinnen, da viele Nationen versuchen, die vom Westen dominierten internationalen Institutionen zu umgehen, die sich nicht um ihre Missstände kümmern. Im Juni schätzte er außerdem, dass jedes vierte Land der Welt in gewissem Maße von den USA oder europäischen Staaten sanktioniert wird. Laut Lawrow bedeutet dies, dass der Westen die Weltwirtschaft "als ein Instrument des Zwangs, der Erpressung und der Bestrafung" einsetzt. Die westlichen Länder haben wegen des Ukraine-Konflikts besonders harte Sanktionen gegen Russland verhängt, darunter das Einfrieren der russischen Gold- und Devisenreserven in Höhe von rund 600 Milliarden US-Dollar, was Moskau als "Diebstahl" verurteilt hat. Mehr zum Thema - Ukraine-Konflikt als Beispiel für die schwindende Macht des Westens? Die "Weltmehrheit" sieht es so

