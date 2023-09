Medienbericht: EU will Ukraine und Moldawien vor äußerem Einfluss schützen

Einem Medienbericht zufolge soll die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen gesagt haben, dass die EU die Frage der Aufnahme der Ukraine und Moldawiens angesichts der neuen geopolitischen Realitäten so schnell wie möglich lösen sollte.

Quelle: Gettyimages.ru © Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen ist der Ansicht, dass die EU die Frage der Aufnahme der Ukraine und Moldawiens vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Realitäten so schnell wie möglich lösen sollte, um auszuschließen, dass diese Länder unter den Einfluss der ideologischen Gegner geraten könnten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eigene Quellen. Meinung Das Baerbock-Imperium: Ukraine in die Europäische Militär-Union Das Blatt schrieb, Anfang des Monats habe die Chefin der Europäischen Kommission den EU-Botschaftern gesagt, dass die EU ihre Grenzen angesichts der neuen geopolitischen Realitäten erweitern sollte. Dabei müsse der Ukraine und Moldawien der Beitritt gewährt werden, "um zu verhindern, dass sie unter den Einfluss von Ländern geraten, die die Werte der EU nicht teilen." Um sie dem Staatenverbund anzuschließen, müssten die Kandidaten allerdings die nötigen Reformen beschleunigen. Die Gegner eines EU-Beitritts der Ukraine sollen die Befürchtung hegen, dass die Aufnahme Kiews Probleme bei der Ressourcenverteilung innerhalb des Blocks nach sich ziehen könnte. Zumal die EU-Wirtschaft bereits hinter die USA und China zurückgefallen ist. Das Exekutivorgan der EU soll voraussichtlich im Oktober bekannt geben, ob es die Aufnahme förmlicher Verhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau über einen EU-Beitritt empfiehlt. Es wird erwartet, dass von der Leyen in ihrem Jahresbericht am 13. September über den Zustand der EU sprechen wird, auch darüber, wie der Ukraine-Konflikt die Union verändert hat. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte am 28. Februar 2022 einen Antrag auf den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union unterzeichnet. Die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen auf einem Gipfel in Brüssel am 23. Juni desselben Jahres, der Ukraine und der Republik Moldau den Kandidatenstatus zu verleihen. Um einen entsprechenden Verhandlungsprozess zu starten, müssen die beiden Länder mehrere Bedingungen erfüllen, einschließlich Reformen. Mehr zum Thema – Politico: EU hält Ukraine für ein "sehr korruptes Land"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.