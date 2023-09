Lawrow: Westen gelang es nicht, G20-Gipfel zu "ukrainisieren"

Dem Westen ist es nicht gelungen, den G20-Gipfel in Neu-Delhi zum Dreh- und Angelpunkt des Ukraine-Konflikts zu machen, was nicht zuletzt den Bemühungen der Entwicklungsländer zu verdanken ist. Dies erklärte Russlands Außenminister Sergei Lawrow.

© Yasuyoshi Chiba/Pool Photo via AP

In einem Gespräch mit Reportern am Sonntag lobte der russische Außenminister Sergei Lawrow, der die russische Delegation bei dem Treffen leitete, den Gastgeber Indien, der seiner Meinung nach zur Konsolidierung der Länder des Globalen Südens beigetragen habe. Dies habe ermöglicht, dass diese Länder "ihre legitimen Interessen verteidigen" und "verhindern konnten, dass der Westen wieder einmal die gesamte Tagesordnung des Gipfels ukrainisiert" sowie die Aufmerksamkeit von den dringenden Problemen der Schwellenländer ablenkt. Der russische Chefdiplomat wies darauf hin, dass in der gemeinsamen Erklärung "die Ukraine-Krise zwar erwähnt wird, aber nur im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, alle Konflikte zu lösen", und zwar im Einklang mit den Grundsätzen der UN-Charta. Analyse In den Augen der westlichen Medien ist der G20-Gastgeber Indien immer noch eine schmutzige Kolonie Lawrow betonte, dass sich der G20-Gipfel auf wirtschaftliche und finanzielle Fragen konzentrieren müsse, und lobte die Schwellenländer, die verhindert hätten, dass das Treffen zu einem "politisierten Club" wurde. In der am Samstag verabschiedeten Abschlusserklärung der G20 wurden "das menschliche Leid und die negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die weltweite Lebensmittel- und Energiesicherheit, die Versorgungsketten, die makrofinanzielle Stabilität, die Inflation und das Wachstum hervorgehoben". Die Erklärung erwähnt zudem, dass einige G20-Mitglieder unterschiedliche Ansichten zu den Feindseligkeiten zwischen Moskau und Kiew haben. Vor der Veröffentlichung der Erklärung berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Absatz über die Ukraine ein großer Stolperstein gewesen sei, da die westlichen Länder auf eine scharfe Verurteilung Russlands drängten – ein Ansatz, der bei anderen Mitgliedern auf Widerstand stieß. Mehr zum Thema – Ukraine-Krieg: Lawrow warnt vor bewaffneter Konfrontation der Atommächte

