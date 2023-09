Afrikanische Union offiziell in G20 aufgenommen

Die Afrikanische Union ist offiziell in die G20 aufgenommen worden und ist nun ständiges, vollwertiges Mitglied der Organisation. Dies gab das indische Außenministerium gegenüber Journalisten bekannt. Zur Afrikanischen Union gehören 55 Staaten des Kontinents.

Quelle: AFP © Ludovic MARIN / POOL

Die Gruppe der Zwanzig (G20) ist um die Afrikanische Union erweitert worden. Der indische Premierminister Narendra Modi richtete an die Afrikanische Union bei ihrer Aufnahme als ständiges Mitglied in die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt die Worte: "Indien schlägt vor, die Afrikanische Union als ständiges Mitglied in die G20 aufzunehmen, und ich bin sicher, dass alle Mitglieder diesem Vorschlag zustimmen werden. Mit der Unterstützung von Ihnen allen lade ich die Afrikanische Union ein, den G20 beizutreten." Nach den Worten des Premierministers ging der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar auf den Präsidenten der Komoren (der den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat), Azali Assoumani, zu, begleitete ihn zu einem Platz an dem Tisch, an dem die G20-Mitglieder sitzen, und stellte vor ihm ein Schild und die Flagge der Afrikanischen Union auf. Später bestätigte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Arindam Bagchi, dass die Afrikanische Union nun offizielles Mitglied der G20 ist: "Die Afrikanische Union ist ein ständiges Mitglied der G20. Das ist ein wichtiges Ergebnis." Im Juni richtete Modi ein Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der G20, in dem er vorschlug, der Afrikanischen Union die Vollmitgliedschaft in der Gruppe zu gewähren, berichteten Medien unter Berufung auf offizielle Quellen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin sprach sich für die mögliche Mitgliedschaft der Afrikanischen Union in den G20 aus: "Russland war eines der ersten Länder, das positiv auf die Initiative reagiert hat, der Afrikanischen Union eine vollwertige Mitgliedschaft in den G20 zu gewähren." Die Afrikanische Union ist die Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Einheit und eine zwischenstaatliche Organisation, die 55 Staaten des Kontinents vereint. Ihr oberstes Organ ist eine Versammlung, die sich aus den Staats- und Regierungschefs oder ihren akkreditierten Vertretern zusammensetzt. Mehr zum Thema - G-20-Gipfel: Warum sich Indien nicht von Russland abwenden wird

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.