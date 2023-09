Lawrow: Ukraine versuchte, Gaspipelines zur Türkei zu sprengen

Moskau verfügt über die Information, dass die TurkStream- und Blue Stream-Pipelines gesprengt werden sollen. Dies berichtet der russische Außenminister Sergei Lawrow. Beide Pipelines befördern Gas von Russland in die Türkei.

Quelle: Gettyimages.ru © AlexLMX

Wie Russlands Außenminister Sergei Lawrow bei einem Treffen mit Mitgliedern der "Bangladeschischen Vereinigung von Absolventen sowjetischer und russischer Hochschulen" berichtet hat, verfügt Russland über Daten, wonach die Gaspipelines TurkStream und Blue Stream gesprengt werden sollen. Der hochrangige Diplomat präzisierte, dass die russische Marine Abschnitte des Schwarzen Meeres patrouilliere, durch die die Gaspipelines verlaufen: "Ein Angriff richtete sich gegen Kriegsschiffe, die auf der Route der Gaspipelines TurkStream und Blue Stream patrouillieren. Wir haben begonnen, diese Abschnitte des Schwarzen Meeres zu patrouillieren, weil es Informationen gibt, dass versucht wird, auch sie in die Luft zu sprengen, so wie die Nord Streams in die Luft gesprengt wurden." In Bezug auf die Getreidelieferungen über das Schwarze Meer merkte Lawrow an, dass Moskau die Ausfuhr von Getreide nicht verbiete. Zugleich werde Russland aber nicht zulassen, dass Schiffe mit Getreide durch humanitäre Korridore führen, die von der ukrainischen Seite genutzt worden seien, um Über- und Unterwasserfahrzeuge zu starten, die russische militärische und zivile Schiffe angriffen. Orbán: Bei Angriff auf Gas-Pipeline würde Ungarn "in den Krieg ziehen" Auch Präsident Wladimir Putin sprach am 4. Juni nach einem Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan von einer Bedrohung für diese Pipelines. Ihm zufolge kämen aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen Drohnen, die Schiffe angreifen sollen, die diese Infrastruktur bewachen. So wurde beispielsweise im Mai das russische Kriegsschiff Iwan Churs angegriffen, wobei drei beteiligte Marinedrohnen zerstört wurden. Blue Stream ermöglicht die Versorgung der Türkei mit russischem Erdgas über das Schwarze Meer unter Umgehung von Drittländern. Die Gesamtlänge der Pipeline beträgt 1.213 Kilometer. TurkStream ist eine Gasexportpipeline von Russland über das Schwarze Meer in die Türkei. Der erste der beiden Pipelinestränge ist für die Versorgung der türkischen Verbraucher vorgesehen, der zweite für die Versorgung der süd- und südosteuropäischen Länder mit Erdgas. Mehr zum Thema - Anti-Spiegel-TV Folge 7: Nord Stream und ganz viele Baerböcke

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.