US-Außenminister Antony Blinken zu Besuch in Kiew

Laut ukrainischen Medien ist US-Außenminister Antony Blinken am Mittwochmorgen in Kiew eingetroffen. Bei seinem zweitägigen Aufenthalt will er sich mit Präsident Selenskij und Außenminister Kuleba treffen. Berichten zufolge soll ein weiteres Hilfepaket angekündigt werden.

Quelle: AP © Brendan Smialowski

US-Außenminister Antony Blinken ist am Mittwoch zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Ukrainische Medien hatten bereits am Vortag über den Besuch berichtet. Es ist Blinkens dritte Reise nach Kiew seit Februar 2022. Blinkens Besuch wurde aus Sicherheitsgründen nicht im Voraus angekündigt, schreibt die BBC. Das US-Außenministerium bestätigte etwas später seine Ankunft in Kiew. Auf der Tagesordnung stehen die Sicherheits-, Energie- und humanitären Bedürfnisse der Ukraine, berichtet Reuters. Bei dem zweitägigen Aufenthalt habe der US-Beamte vor, sich mit Präsident Wladimir Selenskij und Außenminister Dmitri Kuleba zu treffen. Auf einem Militärfriedhof hat Blinken einen Kranz zu Ehren der getöteten ukrainischen Soldaten niedergelegt, so die BBC. Außerdem werde Blinken wahrscheinlich ein neues US-Hilfepaket im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar (rund 930 Millionen Euro) ankündigen, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums. Er fügte hinzu, Washington würde gern den Verlauf der Offensive besprechen und den Bedarf an Waffen auf dem Schlachtfeld abschätzen. "Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine echte Einschätzung von den Ukrainern bekommen", sagte der Beamte. "Wir wollen sehen und hören, wie sie in den kommenden Wochen vorankommen wollen." Mehr zum Thema - Erdoğan geht als Vermittler leer aus: Keine Rückkehr zum Getreideabkommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.