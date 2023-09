Medienbericht: Auch USA wollen Uranmunition in die Ukraine schicken

Nach Großbritannien wollen nun offenbar auch die USA Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine schicken, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Lieferungen der umstrittenen Waffe könnten bereits nächste Woche angekündigt werden.

Quelle: Legion-media.ru

Die USA werden nach Großbritannien das zweite Land sein, das grünes Licht für die Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine gibt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, obwohl Bedenken bestehen, dass diese Munition dramatische Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt haben könnte. Die Munition ist für US-amerikanische Abrams-Panzer bestimmt, von denen die ersten in den kommenden Wochen in der Ukraine eintreffen sollen, berichtet die Agentur. Nach Angaben mehrerer ungenannter US-Beamter und einem Dokument, aus dem Reuters am Samstag zitierte, werden die Geschosse mit abgereichertem Uran Teil der nächsten millionenschweren Waffenspende sein, die kommende Woche angekündigt werden soll. Analyse Warum Wladimir Putin eine politische Lösung des Stellvertreterkriegs immer noch für möglich hält Dieser Plan folgt auf einen anderen höchst umstrittenen Schritt der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, der sogar von einigen der engsten Verbündeten Washingtons kritisiert wurde. Sollte das Weiße Haus die Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine genehmigen, würde es einem früheren Schritt Großbritanniens folgen, das im März ähnliche Lieferungen ankündigte. Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs löste in Moskau Empörung aus. Außenminister Sergei Lawrow hatte erklärt, die Lieferung würde "diese Eskalation auf eine neue und sehr ernste Stufe heben". Der Botschafter Russlands in London warf den USA und ihren Verbündeten vor, die Ukraine "nicht nur in einen antirussischen Militärschießplatz, sondern auch in eine radioaktive Mülldeponie" verwandeln zu wollen. Als die giftigen Granaten zum ersten Mal in der Ukraine auftauchten, warnte Moskau, dass Großbritannien für den irreparablen Schaden, der Zivilisten und Soldaten gleichermaßen zugefügt wurde, "zur Rechenschaft gezogen" werden würde. Sowohl britische als auch US-amerikanische Beamte bestritten jedoch die gesundheitlichen Gefahren, die mit DU-Granaten verbunden sind. Beide Länder weisen zudem Studien zurück, die darauf hindeuten, dass die Waffen mit einem Anstieg von Krebserkrankungen und Fehlgeburten im Irak in Verbindung stehen. Die Munition besteht aus einem dichten Urankern, der ihre panzerbrechenden Fähigkeiten verbessert. Meinung Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und seine Rolle für die NATO Als Reaktion auf den britischen Schritt hatte der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass Moskau mit der Stationierung taktischer Atomwaffen im benachbarten Weißrussland reagieren werde. Er wies darauf hin, dass sich das Vorgehen Moskaus in dieser Hinsicht nicht von dem der USA unterscheidet, die in fünf europäischen Ländern Atomwaffen stationiert haben. Russland hat erklärt, es werde die Waffen nur dann abziehen, wenn die USA dasselbe mit ihren eigenen Atomraketen in Europa tun und die damit verbundene Infrastruktur abbauen. Die westlichen Unterstützer der Ukraine behaupten, dass sie nicht direkt am Konflikt in der Ukraine beteiligt seien, und haben es vermieden, bestimmte Waffen ‒ insbesondere Kampfjets und Langstreckenraketen ‒ zu liefern, die einen direkten Konflikt mit Russland provozieren könnten. Dennoch haben sie Kiew Waffen im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar geliefert und dabei Moskaus wiederholte Warnungen ignoriert, dass jedes weitere Waffenpaket die USA und die NATO näher an eine aktive Beteiligung am Konflikt heranführt. Indem sie die ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Zivilbevölkerung ermöglichten, seien die westlichen Staaten zudem zu "Sponsoren des Terrorismus" geworden, so der Kreml. Mehr zum Thema – Bundesregierung steht hinter Einsatz von Uranmunition in der Ukraine

