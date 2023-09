US-Senator: "USA erzielen hohe Rendite durch Ukraine-Unterstützung"

Der demokratische Senator für den US-Bundesstaat Connecticut, Richard Blumenthal, ist überzeugt, dass sich die Unterstützung der USA für die Ukraine auszahlt. Zwar nicht in US-Dollar, aber dafür in der "Schwächung des russischen Militärs um die Hälfte", so Blumenthal.

Quelle: AFP © Drew Angerer/Getty Images North America/AFP

Nach Ansicht von Senator Richard Blumenthal, einem Demokraten aus dem US-Bundesstaat Connecticut, nutzen die USA die Ukraine als "Speerspitze" im Kampf gegen Russland und erzielen dabei eine hohe Rendite für ihre "Investition in Kiew" – ohne dass dabei US-amerikanische Menschen ums Leben kommen. In einem Meinungsartikel, der Anfang dieser Woche von der Connecticut Post veröffentlicht wurde, schreibt Blumenthal: "Selbst Amerikaner, die kein besonderes Interesse an Freiheit und Unabhängigkeit in Demokratien auf der ganzen Welt haben, sollten zufrieden sein, dass sich unsere Investition in der Ukraine auszahlt." Und weiter: "Für weniger als drei Prozent des Militärbudgets unserer Nation haben wir es der Ukraine ermöglicht, die militärische Stärke Russlands um die Hälfte zu verringern. Wir haben die NATO geeint und die Chinesen dazu gebracht, ihre Invasionspläne für Taiwan zu überdenken. Wir haben dazu beigetragen, den Glauben und das Vertrauen in die amerikanische Führung – moralisch und militärisch – wiederherzustellen. Und das alles, ohne dass auch nur eine einzige amerikanische Soldatin oder ein einziger amerikanischer Soldat verletzt wurde oder ums Leben kam, und ohne dass amerikanische Hilfsgelder abgezweigt oder veruntreut wurden." Meinung Wie die Propaganda das ukrainische Kanonenfutter in Deutschland rettet Blumenthal hatte vergangene Woche zusammen mit der Demokratin Elizabeth Warren aus Massachusetts und dem Republikaner Lindsey Graham aus South Carolina Kiew besucht. Blumenthal hatte sich anschließend von der "magnetischen Energie" und "Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit" des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij beeindruckt gezeigt. Blumenthal erklärte, dass "die Ukraine ohne Amerika und unsere Verbündeten nicht hätte überleben können". Zudem sei die Ukraine "die Speerspitze, die unseren Kampf für Unabhängigkeit und Freiheit führt", so der US-Senator weiter. Selenskij wolle oder brauche keine US-Truppen, aber "er braucht dringend die Mittel, um zu gewinnen", fügte Blumenthal hinzu und legte eine Wunschliste mit mehr Panzern, Flugzeugen, Gewehren, Munition und weiteren militärischen Gütern vor. Die USA haben der Ukraine bisher für über 130 Milliarden US-Dollar (rund 119 Milliarden Euro) an Hilfsmitteln zugesagt, die von HIMARS-Mehrfachraketenwerfersystemen, M777-Geschützen, M1-Abrams-Panzern, Bradley-Schützenpanzern, Javelin- und Stinger-Raketen, Patriot-Luftabwehrbatterien, Munition und Ausrüstung bis zu Gehältern für ukrainische Soldaten und Regierungsbeamte reichen. Mehr zum Thema – Johnson: Hinter den Propaganda-Kulissen finanziert der Westen das Töten von Kindern im Donbass

