US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" besucht die Türkei zur Stärkung der Partnerschaft

Zur Stärkung der US-amerikanisch-türkischen Partnerschaft besucht der neueste US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford den türkischen Hafen Antalya. Die USA würden damit ihr Engagement für die Sicherheit im Mittelmeer demonstrieren wollen. Zuvor hatte die Flugzeugträger-Gruppe bereits drei Häfen in Europa besucht.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO / Tom Dubravec

Der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" (CVN 78) traf am 25. August zu einem Hafenbesuch im türkischen Antalya ein. Das verlautbarte die US-Botschaft in Ankara am Freitag in einer Pressemitteilung. Bei dem nach dem früheren US-Präsidenten Gerald R. Ford benannten Flugzeugträger handelt es sich um den ersten der neuesten und modernsten Flugzeugträger-Klasse der US-Marine. USA besorgt über russisch-chinesische Marinepatrouille vor Alaska Dieser Hafenbesuch ist auf der aktuellen Reise die vierte Station der "Gerald R. Ford", die zuvor in Norwegen (Oslo), Kroatien (Split) und Griechenland (Piräus) Station machte. Der Besuch in der Türkei diene dazu, "die starke Partnerschaft zwischen den USA und der Türkei zu stärken" und das US-amerikanische "Engagement für die Sicherheit im Mittelmeer zu demonstrieren". Zur Verbesserung der Koordinationsfähigkeit zwischen der türkischen Marine und der US Navy führten die türkischen Marineschiffe (TCG) Anadolu, Göksu, Gediz, Meltem, Imbat und das U-Boot Burak Reis sowie unter anderem Kampfjets F-16 und Tankflugzeuge KC-135 der türkischen Luftstreitkräfte eine Reihe von koordinierten Übungen mit der Carrier Strike Group (CSG) unter Führung der "Gerald R. Ford" durch. Der Oberbefehlshaber Konteradmiral Erik J. Eslich dieser Carrier Strike Group 12 der US Navy habe dazu erklärt: "Die Gerald R. Ford Carrier Strike Group operierte mit unseren Partnern in der türkischen Marine und Luftwaffe und führte vor unserer Ankunft in Antalya eine Reihe von bereichsübergreifenden Übungen durch.

... Die Übungen haben die Verbindung zwischen uns und der Türkei gestärkt und unser gemeinsames Verständnis von maritimen Taktiken und Verfahren verbessert. Damit wurde die Koordinationsfähigkeit gefördert. Darüber hinaus tragen unsere vereinten Übungen zur Stärkung von Frieden und Stabilität in der Region bei." Vor der Ankunft in Antalya seien auf der "Gerald R. Ford" wichtige türkische Regierungs- und Militärvertreter an Bord empfangen worden. Sie erhielten die Möglichkeit, den Betrieb des hochmodernen Flugzeugträgers auf See zu beobachten. Militärische Führungskräfte und höhere Beamte aus der Region seien zudem zu einem Abendessen auf das Schiff eingeladen worden. Mehr zum Thema - Militärkooperation im Ostchinesischen Meer: Russische und chinesische Marine üben erneut gemeinsam

