USA besorgt über russisch-chinesische Marinepatrouille vor Alaska

Russische und chinesische Kriegsschiffe sind nahe der Küste Alaskas patrouilliert, wobei US-Zerstörer versucht haben, sie im Auge zu behalten, teilten US-amerikanische Senatoren und Beamte des Pentagon mit. Insbesondere Senatoren aus Alaska seien darüber sehr besorgt.

Quelle: Sputnik © Jelena Kopylowa

Eine größere Anzahl russischer und chinesischer Kriegsschiffe sind in der vergangenen Woche nahe der Küste Alaskas entlanggefahren. Daher habe eine Gruppe von US-Zerstörern versucht, diese Marinepatrouille zu überwachen, verkündeten US-amerikanische Senatoren und Beamte des US-Verteidigungsministeriums. Kuba wirft den USA Provokation wegen Ankunft eines Atom-U-Boots vor In einer Erklärung vom Sonnabend meldeten die zwei Senatoren Lisa Murkowski und Daniel S. Sullivan von der Republikanischen Partei, die den US-Bundesstaat Alaska vertreten, dass insgesamt elf Schiffe entdeckt worden seien, die angeblich sogar in "US-Gewässer bei den Aleuten eingedrungen" seien. Sullivan erklärte, das sei "eine weitere Erinnerung daran, dass wir in eine neue Ära autoritärer Aggression eingetreten sind, die von Diktatoren in Peking und Moskau angeführt wird", und fügte hinzu, dass er mit der starken Reaktion der USA in Gestalt von vier US-Zerstörern zufrieden sei. Mittlerweile bestätigte das Nordkommando der US-Streitkräfte, dass tatsächlich russische und chinesische Schiffe in dem Gebiet eine Patrouillenfahrt durchführten, machte dabei aber keine Angaben zur Anzahl der beteiligten Schiffe. Ein Sprecher der US-Behörde erklärte laut der Zeitung The Wall Street Journal, dass "Luft- und Seestreitkräfte unter unserem Kommando Operationen durchgeführt haben, um die Verteidigung der USA und Kanadas zu gewährleisten". China warnt USA vor Einmischung: Taiwan verwandelt sich in ein "Pulverfass" Der Beamte bestätigte jedoch keineswegs die Behauptungen der Senatoren darüber, dass diese chinesisch-russische Flottille "eingedrungen" sei, sondern betonte vielmehr, dass die Schiffe "in internationalen Gewässern blieben und nicht als Bedrohung angesehen wurden". Brent Sadler, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Thinktanks der Heritage Foundation, nannte dennoch angesichts der Spannungen um Taiwan sowie den Ukraine-Konflikt die Patrouille als "historisches Novum" und "höchst provokativ", berichtete The Wall Street Journal. Am Freitag hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die Russische Seekriegsflotte zusammen mit chinesischen Kriegsschiffen durch das Japanische Meer, die La-Pérouse-Straße, das Ochotskische Meer und die Straße von Kamtschatka patrouilliere. Außerdem wurde eine gemeinsame Militärübung zur U-Boot-Bekämpfung durchgeführt, bei der auch Marinehubschrauber vom Typ Ka-27PL eingesetzt wurden. Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, D.C. Liu Pengyu betonte, dass "diese Aktionen nicht gegen eine dritte Partei gerichtet sind und nichts mit der aktuellen internationalen und regionalen Situation zu tun" haben, und bezog sich bei dieser Einordnung offenbar auf den Ukraine-Konflikt und den Streit zwischen Washington und Peking über Taiwan. Mehr zum Thema – Hoher Besuch in Wladiwostok: Chinesische Marine nach gemeinsamen Übungen zum Landgang empfangen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.