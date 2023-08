Iran präsentiert neue Drohne mit 24 Stunden Flugfähigkeit

Teheran stellt auf einer Rüstungsausstellung im Beisein von Präsident Ebrahim Raisi eine neue Drohne vor. Das Fluggerät soll verschiedene Munitionsarten und Bomben tragen sowie 24 Stunden in einer Höhe von sieben Kilometern verbleiben können.

Quelle: Legion-media.ru © SalamPix/Abaca/Sipa USA

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars hat Irans Präsident Ebrahim Raisi eine Ausstellung besucht, auf der die neuesten Errungenschaften der heimischen Rüstungsindustrie präsentiert wurden. Die Veranstaltung soll anlässlich des Tages der iranischen Verteidigungsindustrie organisiert worden sein. Im Beisein des Staatsoberhaupts ist demnach das neue unbemannte Fluggerät vom Typ Mohajer-10 vorgestellt worden, welches einen 24-Stunden-Flug in einer Höhe von sieben Kilometern absolvieren kann. Der Aktionsradius des Geräts soll bei 2.000 Kilometern liegen. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti teilt ein Video, das die neue iranische Drohne zeigen soll: Wie es weiter heißt, betrage die maximale Treibstoffkapazität der Drohne Mohajer-10 450 Liter, das maximale Gewicht einer Zuladung liege bei 300 Kilogramm. Das Fluggerät mit einer Höchstgeschwindigkeit 210 Kilometer pro Stunde sei in der Lage, verschiedene Arten von Munition, darunter Bomben vom Typ Ghaem sowie Almas zu befördern. Darüber hinaus soll die Drohne mit elektronischen Kampfführungsmitteln sowie Aufklärungssystemen ausgestattet sein. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf Kursk: Bahnhof beschädigt, fünf Verletzte

