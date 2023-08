Russland meldet neue Drohnenangriffe auf Moskau

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden am Montagmorgen westlich von Moskau zwei ukrainische Drohnen abgeschossen. An den Flughäfen der Hauptstadt kam es zu Einschränkungen und Umleitungen. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitaljow

Die russische Luftverteidigung hat am Montagmorgen gegen 6:50 Uhr und gegen 8:16 Uhr Lokalzeit zwei unbemannte Fluggeräte im Anflug auf Moskau entdeckt und abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Damit sei ein weiterer versuchter "ukrainischer Terroranschlag" auf die Hauptstadt verhindert worden. Die erste Drohne wurde über dem Bezirk Istra abgeschossen, berichtete das Ministerium. Die Behörde stellte fest, dass das Gerät "rechtzeitig entdeckt und zerstört" worden sei. Zwei Menschen seien verletzt worden, als Teile der Drohne auf ein Gartenhaus fielen, teilte Andrei Worobjow mit, der Gouverneur des Gebietes Moskau. "Es gibt zwei Opfer. Der Mann wurde in eine medizinische Einrichtung eingeliefert, die Frau lehnte einen Krankenhausaufenthalt ab. In drei Häusern sind außerdem die Fenster kaputt", schrieb der Gouverneur. RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan berichtete auf Telegram, die im Bezirk Istra abgeschossene Drohne sei unweit ihres Hauses abgestürzt. Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem eine Rauchwolke zu sehen ist. "Ein Dank an unsere Luftverteidigung, dass es nicht zu Opfern und Zerstörungen kam", schrieb Simonjan. Die zweite Drohne stürzte im Bezirk Odinzowo ab. Dabei soll niemand verletzt worden sein. Die Moskauer Flughäfen Domodedowo, Wnukowo, Scheremetjewo und Schukowski hatten ihren Betrieb für zwei Stunden eingeschränkt. "45 Passagierflüge und zwei Frachtflüge wurden nach Nischni Nowgorod, Kasan und Sankt Petersburg umgeleitet", teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Ab 9:00 Uhr Lokalzeit läuft der Betrieb normal weiter. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf Kursk: Bahnhof beschädigt, fünf Verletzte

