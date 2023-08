Irak verbietet Begriffe "Homosexualität" und "Gender" in Medien

Medien und soziale Netzwerke, die im Irak tätig sind, dürfen den Begriff "Homosexualität" nicht mehr verwenden. Stattdessen sind sie angewiesen, von "sexueller Abweichung" zu sprechen, hat die Kommission für Kommunikation und Medien entschieden.

Quelle: Gettyimages.ru © Wathiq Khuzaie

Wie CNN berichtet, hat die irakische Kommunikations- und Medienkommission am Dienstag ein Verbot zur Verwendung der Wörter "Homosexualität" und "Gender" in den Medien und sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Die Regulierungsbehörde verlangt, dass Journalisten den Begriff "Homosexualität" durch "sexuelle Abweichung" ersetzen. Orbán in Siebenbürgen: Westliche Werte bedeuten Migration, LGBTQ und Krieg Die Pressestelle der irakischen Regierung teilte mit, dass die Entscheidung der Aufsichtsbehörde noch endgültig genehmigt werden müsse. Die Strafe für einen Verstoß gegen die neue Vorschrift sei noch nicht festgelegt worden. Wahrscheinlich würden Verstöße mit Geldstrafen belegt. Einerseits sind gleichgeschlechtliche Beziehungen im Irak nicht ausdrücklich verboten. Andererseits betonen Experten, dass vage formulierte Artikel des Strafgesetzbuchs, die sich auf moralische Verstöße beziehen, manchmal zur Verfolgung von Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft führen. Im Jahr 2022 hatte der schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr Unterschriften zur Bekämpfung von "Perversen" gesammelt und erklärt, dass Schwule und Lesben medikamentös und psychisch behandelt werden sollten. Schiitische muslimische Gruppen verbrannten aus Protest LGBT-Flaggen. Zuvor hatte er Homosexuelle beschuldigt, für die Ausbreitung von COVID-19 und Affenpocken verantwortlich zu sein. Mehr zum Thema – Russische Wissenschaftlerin in Irak von schiitischen Milizionären entführt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.