Thanksgiving als neuer Feiertag in der Ukraine – Dankbarkeit auf einer nationalen Ebene

Ein Mitglied der Partei von Präsident Wladimir Selenskij hat einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach Thanksgiving in der Ukraine als Feiertag eingeführt werden soll. Dabei orientierte er sich an "hoch entwickelten Ländern", die er nicht nannte.

Nach dem Gesetzentwurf 9574, der am Montag in die Werchowna Rada eingebracht wurde, soll der 22. Oktober zum nationalen Feiertag erklärt werden. Ziel sei es, "die Dankbarkeit auf eine nationale Ebene zu heben" (in Anlehnung an einige hoch entwickelte Länder). Damit solle jeder offiziell die Möglichkeit bekommen, "all jenen zu danken, denen er danken möchte". Der Termin sei gewählt worden, weil er in die "an Obst und Gemüse reiche Herbstzeit" falle. "Das wird zur Einführung der Tradition beitragen, diesen Feiertag am Familientisch zu begehen", hieß es in dem Vorschlag.

Der Abgeordnete, der den Gesetzentwurf eingebracht hat, Georgy Mazurashu, nannte die Namen der "hoch entwickelten Länder" nicht, allerdings wird Thanksgiving nur in den USA als Feiertag begangen. Eine Handvoll Länder, in denen von einigen Gemeinschaften ein ähnlicher Feiertag begangen wird – Brasilien, die Philippinen, Liberia – haben dies von den Amerikanern übernommen. Nur Kanada hat seine eigene Version entwickelt.

Die US-amerikanische Version des Festes ist aufgrund von Darstellungen in Filmen und in der Populärkultur weltweit am bekanntesten. Das Datum des 'Mazurashu'-Festvorschlags liegt jedoch näher am kanadischen Thanksgiving, das in den meisten Provinzen am zweiten Montag im Oktober gefeiert wird. Sowohl die USA als auch Kanada sind wichtige Sponsoren der derzeitigen Regierung in Kiew. Außerdem lebt in Kanada eine große ukrainische Diaspora, die nach der Niederlage Nazideutschlands und seiner Verbündeten im Zweiten Weltkrieg in den Westen geflohen ist.

Nachdem die Ukraine das Weihnachtsfest bereits offiziell vom 7. Januar auf den 25. Dezember verlegt hat, kam der Vorschlag für das Erntedankfest nur etwa eine Woche später. Als Begründung wird angeführt, man wolle "russische Traditionen ablehnen und die nationale Einheit der Ukraine stärken". Die meisten orthodoxen christlichen Kirchen folgen dem Julianischen Kalender. Dieser unterscheidet sich vom Gregorianischen Kalender, der von Katholiken und Protestanten verwendet wird, um 13 Tage.

Mazurashu ist ein ehemaliger Leichtathlet und Sportjournalist. Seit 2019 vertritt er die südwestliche Provinz Chernovtsy – an der Grenze zu Rumänien und Moldawien. Davor war er vor allem dafür bekannt, dass er mit anderen im Mai 2022 den umstrittenen Gesetzentwurf 7351 eingebracht hatte. Gemäß diesem nie angenommenen Gesetzentwurf sollten Militärbefehlshaber die Möglichkeit erhalten, Soldaten wegen Ungehorsamkeit kurzerhand hinzurichten.

