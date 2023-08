Handel zwischen Russland und China boomt

Nach Angaben des chinesischen Zollamtes nimmt der Handel zwischen Russland und China weiter zu. So stieg das Handelsvolumen von Januar bis Juli um 36,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte 134,1 Milliarden US-Dollar.

Quelle: Legion-media.ru © Yu Fangping / Costfoto/Sipa USA

Der Handel zwischen Russland und China nimmt weiter an Fahrt auf, nachdem er im Jahr 2022 einen historischen Höchststand erreicht hatte. Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas hervor. Washington Post: US-Importe aus China sinken um fast 25 Prozent Nach Angaben der Behörde stieg der bilaterale Handel von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 36,5 Prozent und erreichte 134,1 Milliarden US-Dollar (etwa 122,2 Milliarden Euro). Während des Berichtszeitraums stiegen die chinesischen Exporte nach Russland im Vergleich zum Vorjahr um 73,4 Prozent auf 62,5 Milliarden US-Dollar. Die Importe aus Russland stiegen um 15,1 Prozent und erreichten einen Gesamtwert von 72 Milliarden US-Dollar. Allein im Juli erreichte der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern 19,4 Milliarden US-Dollar, wobei die chinesischen Exporte mit 10,2 Milliarden US-Dollar leicht über den Importen aus Russland lagen, die 9,2 Milliarden US-Dollar betrugen, so das chinesische Zollamt. Im vergangenen Jahr war das Handelsvolumen zwischen den Ländern um 29,3 Prozent gestiegen und hatte damit einen Rekordwert von 190,3 Milliarden US-Dollar (etwa 173 Milliarden Euro) erreicht. Es ist erwartet, dass in diesem Jahr der Handelsumsatz den Zielwert von 200 Milliarden US-Dollar übertreffen könnte. Außerdem betonten beide Länder, dass ein Meilenstein von 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr "absolut realistisch" sei. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und China wurden durch die beiderseitige Entscheidung gestärkt, die meisten ihrer Transaktionen in den eigenen Landeswährungen statt in US-Dollar abzuwickeln. Vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen Russland und des anhaltenden Handelskriegs der USA mit China haben sowohl Moskau als auch Peking ihre Bemühungen verstärkt, die Abhängigkeit von US-Dollar und Euro im internationalen Handel zu verringern. Mehr zum Thema – Außenminister Russlands und Chinas besprechen Ukraine-Krise und bilaterale Beziehungen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.