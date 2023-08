Hiroshima – Eines der grausamsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit

Am 6. August 1945 warfen die USA die erste Atombombe auf ein ziviles Ziel. Schätzungsweise 80.000 Menschen starben sofort. Am 9. August folgte ein zweiter Abwurf auf Nagasaki. Die USA sind die einzige Nation, die bisher Atomwaffen gegen zivile Ziele eingesetzt hat.

© Keystone Pictures USA

Am heutigen 6. August jährt sich zum 78. Mal der Abwurf der ersten Atombombe auf die japanische Großstadt Hiroshima und damit auf ein ziviles Ziel. Am 9. August 1945 folgte ein zweiter auf Nagasaki. Den Befehl zum Einsatz von Atomwaffen gegen zivile Ziele gab der damalige US-Präsident Truman. Bei den beiden Abwürfen handelt es sich um eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte und um ein mutmaßliches Kriegsverbrechen. Über 100.000 Menschen starben sofort, der überwiegende Teil davon waren Zivilisten. An den Folgen des Abwurfs starben im ersten Jahr weitere 150.000 Menschen. Aus militärischer Sicht war die Vernichtung Hiroshimas und Nagasakis völlig sinnlos. Japan hatte den Krieg faktisch verloren. Es handelte sich bei den Abwürfen vorrangig um ein Experiment der USA. Aus diesem Grund fiel die Wahl eines Ortes für den Abwurf auf die vom Krieg bisher weitgehend unbeeinträchtigte Stadt Hiroshima. Hier würden sich die Auswirkungen des ersten Einsatzes einer Nuklearwaffe am besten beobachten lassen. US-Außenminister Blinken: Klimawandel schlimmer als Atomkrieg Zuvor war ein Einsatz gegen Deutschland erwogen worden, dem aber die deutsche Kapitulation zuvorkam. Dort hatten die Streitkräfte der Vereinigten Staaten gemeinsam mit denen Großbritanniens mit dem Bombardement von Dresden im Februar 1945 nach Auffassung zahlreicher Historiker und Völkerrechtler allerdings bereits ein schweres Kriegsverbrechen verübt. Gegen die USA wurden in der Folge Vorwürfe erhoben, sie würden mit den Abwürfen in Japan nach dem Genozid an den Ureinwohnern des nordamerikanischen Kontinents ihrer Geschichte einen weiteren Völkermord hinzufügen. Die Abwürfe blieben der bisher einzige Einsatz von Atomwaffen in einem Krieg. Die Nuklearmächte Russland, China, Großbritannien und Frankreich haben bisher auf den Einsatz ihrer Atomwaffen zur Erreichung militärischer Ziele oder gegen die Zivilbevölkerung verzichtet. Die russische Nuklear-Strategie sieht den Einsatz von Nuklearwaffen nur dann vor, wenn Russland von außen existenziell bedroht wird. Dagegen behalten sich die USA in ihrer Nuklear-Doktrin von 2022 vor, den nuklearen Erstschlag durchzuführen. Die USA haben sich für den ersten und einzigen Einsatz von Atomwaffen bis heute nicht entschuldigt und halten das Verbrechen bis heute für gerechtfertigt. Mehr zum Thema – Russische Experten verurteilen Forderungen nach nuklearem Präventivschlag

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

