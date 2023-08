Russland stellt neuen Rekord bei Gaslieferungen nach China auf

Der russische Energiekonzern Gazprom hat einen neuen Rekord bei den täglichen Gaslieferungen nach China aufgestellt. Die Lieferungen erfolgen im Rahmen eines bilateralen, langfristigen Gasliefervertrags zwischen Gazprom und dem staatlichen chinesischen Ölkonzern.

Quelle: AFP © Top Photo/Sipa USA

Der russische Energiekonzern Gazprom hat am Montag einen neuen Rekord bei den täglichen Gaslieferungen nach China durch die Erdgaspipeline "Kraft Sibiriens" aufgestellt, teilte das Unternehmen mit. Russland liefert Erdgas an seinen wichtigsten Handelspartner im Rahmen eines langfristigen Vertrags zwischen Gazprom und dem staatlichen chinesischen Ölkonzern "China National Petroleum Corporation" (CNPC). In der Meldung des russischen Unternehmens heißt es: "Am 31. Juli überstieg die Lieferung von russischem Gas über die Gaspipeline "Kraft Sibiriens" erneut die vertraglichen Verpflichtungen. Gazprom lieferte alle angeforderten Mengen und stellte einen neuen historischen Rekord bei den täglichen Gaslieferungen nach China auf." Die Pipeline "Kraft Sibiriens" ist Teil eines im Jahr 2014 zwischen Gazprom und CNPC geschlossenen dreißigjährigen Liefervertrags über 400 Milliarden US-Dollar. China bekommt den Großteil des Erdgases aus Russland durch diese Leitung. Sie wurde im Dezember des Jahres 2019 teilweise in Betrieb genommen und ist die erste Pipeline, durch die russisches Gas nach China geliefert wird. Im vergangenen Jahr hatte Russland 15,5 Milliarden Kubikmeter Gas darüber nach China exportiert. Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Nowak werden die Gaslieferungen nach China im Jahr 2023 allein durch diese Pipeline 22 Milliarden Kubikmeter erreichen, da Moskau die Energiezusammenarbeit mit Peking weiter ausbaut. Mehr zum Thema – Mischustin: Russlands Partnerschaft mit China erreicht strategisches Niveau

