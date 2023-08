Mexiko will nicht ohne Russland an Ukraine-Gesprächen teilnehmen

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat erklärt, dass sein Land nicht ohne Russland an Verhandlungen über die Ukraine teilnehmen werde. Zuvor war bekannt geworden, dass im August in Saudi-Arabien Friedensgespräche ohne Russland stattfinden sollen.

Quelle: Gettyimages.ru © Gerardo Vieyra/NurPhoto

Mexiko ist nur dann bereit, an den von Saudi-Arabien organisierten Gesprächen über die Ukraine teilzunehmen, wenn beide Seiten des Konflikts daran beteiligt sind. Dies verlautbarte der Präsident des Landes, Andrés Manuel López Obrador, gegenüber RIA Nowosti. Er erklärte: "Wenn sowohl die Ukraine als auch Russland bereit sind, eine Friedenslösung zu suchen, werden wir teilnehmen. Wenn die Konfliktparteien zustimmen und (andere Länder) zu diesem Zweck einberufen. Wir sind für den Frieden. (...) Wenn beide Länder vertreten sind, dann ja." Der Staatschef erinnerte daran, dass Mexiko mit der Vermittlung von Papst Franziskus, dem indischen Premierminister Narendra Modi und UN-Generalsekretär António Guterres die Initiative für den Frieden in der Ukraine ergriffen hatte. López Obrador fügte hinzu: "Der einzige, der davon profitiert, ist die Militär- und Rüstungsindustrie. (...) Wir wollen uns nicht an diesen Krieg gewöhnen, der so viele Menschenleben und menschliches Leid kostet und darüber hinaus Instabilität in der Welt provoziert – wirtschaftlich und politisch. Ja, wir sind für jeden friedensorientierten Vorschlag." Meinung Wann russisch-ukrainische Verhandlungen wirklich beginnen werden Wie das Wall Street Journal am vergangenen Wochenende berichtet hatte, will Saudi-Arabien im August in Dschidda Friedensgespräche über die Ukraine abhalten. Rund 30 Länder wurden dazu eingeladen, Russland ist jedoch nicht dabei. Eingeladen sind unter anderem Länder wie Chile, Ägypten, Indonesien, Mexiko, Chile und Sambia. Das Vereinigte Königreich, Südafrika, Polen und die Europäische Union haben ihre Teilnahme bestätigt. Der Kreml werde das Treffen beobachten und müsse verstehen, was die Ziele dieser Veranstaltung sind, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Ihrerseits erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass das Treffen zur Ukraine in Saudi-Arabien nützlich sein könnte. Sie führte aus: "Was die von Saudi-Arabien ausgerichtete Veranstaltung angeht, so wird sie sehr nützlich sein, wenn sie dem Westen hilft, die ganze Sackgasse des 'Selenskij-Friedensplans' zu verstehen." Mehr zum Thema - Ungarn sieht Verschlechterung der Bedingungen für Ukraine-Gespräche voraus

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.