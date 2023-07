CNN sieht Anzeichen für Beginn neuer Phase der ukrainischen "Gegenoffensive"

Die Beteiligung neuer, großer Verbände der ukrainischen Streitkräfte könnte auf eine weitere Phase der Gegenoffensive hindeuten, so CNN. Putin sprach von verstärkten Kämpfen in der Ukraine, stellte aber fest, dass die ukrainische "Gegenoffensive" gescheitert sei.

Quelle: Gettyimages.ru © Ignacio Marin/Anadolu Agency

Die verstärkten Versuche der ukrainischen Streitkräfte, die russische Verteidigung im Süden zu durchbrechen, könnten auf eine neue Phase der Gegenoffensive hindeuten, gab CNN bekannt. Zuvor hatte auch die New York Times unter Berufung auf Quellen im Pentagon berichtet, dass die Ukraine eine weitere Phase der Offensive eingeleitet habe. Wie CNN feststellte, hätten ukrainische Beamte wenig darüber gesagt, welche neuen Einheiten an der Offensive teilnehmen. Gleichzeitig berichtete der Sender, dass die ukrainischen Streitkräfte vor Kurzem mindestens eine dieser Einheiten, die mit moderner westlicher Ausrüstung ausgestattet sind, an einen "wichtigen Abschnitt" der Südfront entsandt hätten. In dem Artikel heißt es: "Fragmente von Videos mit Geolokalisierung zeigen, dass westliche gepanzerte Fahrzeuge wie Bradley-Kampffahrzeuge an dem erneuten Angriff beteiligt waren und dass erfahrene Einheiten in den Kampf einbezogen wurden." George Barros, ein Analyst des Institute for the Study of War (ISW), sagte, das ISW habe bisher keine Beweise für ukrainische Angriffe auf Bataillons- (250 bis 500 Mann) oder Brigadeebene (etwa 3.000 Mann) gesehen. Der Experte behauptete: "Wenn die Ukrainer jetzt tatsächlich ganze Bataillone und Brigaden schicken, wie berichtet wird, bedeutet dies eine klare neue Phase der ukrainischen Gegenoffensive." USA wussten: Kiews Gegenoffensive wird scheitern Die ukrainische "Gegenoffensive" entlang der gesamten Frontlinie läuft bereits seit Anfang Juni. Das russische Verteidigungsministerium hat wiederholt erklärt, dass Angriffe der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen worden seien. Präsident Wladimir Putin sagte, dass das ukrainische Militär schwere Verluste zu beklagen hat, die in die Zehntausende gingen. Die westlichen Staaten seien von den Ergebnissen der Gegenoffensive "eindeutig enttäuscht", fügte er hinzu. Die ukrainischen Behörden räumten ein, dass die Offensive langsamer verläuft, als sie es sich wünschten. Das ukrainische Verteidigungsministerium betonte, dass man versuche, das Leben der Soldaten zu retten, obwohl die Offensive hinter dem Zeitplan liege. Mehr zum Thema – Medien: Großbritannien bildet ukrainische Spezialkräfte für Operationen auf der Krim aus

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.