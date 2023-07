Polen übernimmt russische Vermögenswerte in großem Stil

Polen hat Medienberichten zufolge die vorübergehende Leitung von zwei Unternehmen mit Verbindungen nach Russland übernommen. Bei den beiden Unternehmen handelt es sich zum einen um Boerner Insulation, einen Hersteller von Mineralwolle, sowie um Boerner Service, einen Vertreiber von Dämmstoffen.

Quelle: www.globallookpress.com © Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa

Die polnische Regierung hat eine vorläufige Leitung für zwei Unternehmen mit russischen Verbindungen eingesetzt, berichtet der polnische Fernsehsender TVP unter Berufung auf den polnischen Minister für Entwicklung und Technologie Waldemar Buda. US-Senat genehmigt Beschlagnahme russischer Vermögenswerte Der Schritt erfolgte zwei Wochen nach Polens Übernahme der Kontrolle über den zwanzigprozentigen Anteil an Azoty, dem größten Chemiekonzern des Landes, der von dem russischen Geschäftsmann Wjatscheslaw Kantor kontrolliert wird. Bei den beiden Unternehmen handelt es sich um Boerner Insulation, einen Hersteller von Mineralwolle, und Boerner Service, einen Vertreiber von Dämmstoffen, meldet die Zeitung. Die Unternehmen, die den russischen Staatsbürgern Sergei Kolesnikow und Igor Rybakow gehören sollen, wurden vom polnischen Innenministerium und der Regierungsverwaltung mit Sanktionen belegt. Nach Angaben der Regierung wurde eine vorübergehende Leitung der Unternehmen eingesetzt, um ihnen die Fortsetzung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen und Arbeitsplätze zu erhalten. "Wir werden den Prozess der Blockierung des russischen Einflusses und des russischen Kapitals nicht aufhalten", wird Buda von TVP zitiert. Obwohl die polnischen Behörden nicht befugt sind, russisches Vermögen direkt zu beschlagnahmen, können sie sanktionierte Unternehmen vorübergehend unter Aufsicht stellen. Im letzten Jahr hatte Polen bereits Vermögenswerte des russischen Energiekonzerns Gazprom übernommen und eine vorübergehende Führung für das russische Unternehmen Novatek Green Energy eingesetzt. Mehr zum Thema - EU will Russlands eingefrorenes Vermögen zu Geld machen

