Russland-Afrika-Gipfel: Waffen-Modernisierung vielversprechend für russisch-afrikanische Kooperation

Der Leiter des staatlichen russischen Rüstungsexporteurs, Alexander Michejew, hat am Rande des Afrika-Russland-Forums erklärt, dass die Modernisierung von Waffen besonders vielversprechend für die russisch-afrikanische militärische und technische Zusammenarbeit sei.

Quelle: Sputnik © Alexandr Galperin

Afrikanische Partner zeigen großes Interesse an russischer Militärtechnik. Besonders vielversprechend für die russisch-afrikanische militärische und technische Zusammenarbeit sei die Modernisierung von Waffen. Dies erklärte der Leiter des staatlichen russischen Rüstungsexporteurs (Rosoboronexport), Alexander Michejew, am Rande des Afrika-Russland-Forums gegenüber TASS. Er sagte: "Ein wichtiger Bereich, wo die militärisch-technische Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern gesteigert werden sollte, ist die Modernisierung der Ausrüstung. Dieses Marktsegment weckt heute ein erhöhtes Interesse der afrikanischen Partner." Michejew zufolge bietet Rosoboronexport den Ländern des afrikanischen Kontinents Projekte zum Bau von technischen Servicezentren an, in denen Reparaturen und Modernisierungen an importierter militärischer Ausrüstung durchgeführt werden können. Außerdem seien afrikanische Partner an Produktionspartnerschaften interessiert, insbesondere an der Lizenzproduktion von Kleinwaffen. Putin: Russland wird Zehntausende Tonnen Getreide kostenlos zur Verfügung stellen Der Leiter des russischen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, teilte außerdem gegenüber TASS-Reportern mit, dass für afrikanische Länder die modernsten russischen Flugzeuge und Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge und Luftabwehrsysteme besonders attraktiv seien. Auf die Frage, an welchen russischen Waffen die afrikanischen Partner am meisten interessiert seien, antwortete Schugajew, dass die größte Nachfrage in Afrika südlich der Sahara vor allem nach russischen Hubschraubern besteht. Das liege an ihren taktischen und technischen Eigenschaften, ihrer Zuverlässigkeit, ihrer leichten Beherrschbarkeit und ihrer Unkompliziertheit im Betrieb sowie dem günstigeren Preis im Vergleich zu den Angeboten anderer ausländischer Partner. Dabei stellte Schugajew fest, dass Russland die Situation bezüglich des möglichen illegalen Reexports von russischen Waffen in die Ukraine verfolge. Die afrikanischen Länder zeigen sich für ihre Verpflichtungen in Bezug auf den Reexport von Waffen und militärischer Ausrüstung verantwortlich. Die Agentur TASS berichtete dabei, dass der Stand vom russischen Rüstungsunternehmen Rostec auf dem Russland-Afrika-Forum in Sankt Petersburg bei afrikanischen und russischen Gästen von besonderem Interesse gewesen sein soll. TASS veröffentlichte ein Video von dieser Ausstellung. Der zweite Russland-Afrika-Gipfel findet am 27. und 28. Juli in Sankt Petersburg statt, parallel zum wirtschaftlichen und humanitären Forum. Ähnlich wie der erste Gipfel im Jahr 2019 steht die Veranstaltung unter dem Motto "Für Frieden, Sicherheit und Entwicklung". Mehr zum Thema – Putin: Wir werden Afrika bei Finanzstruktur und Anschluss an das russische Zahlungssystem helfen

