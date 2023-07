Lukaschenko reist zu einem Arbeitsbesuch nach Moskau

Alexander Lukaschenko ist am Samstag zu einem Arbeitsbesuch nach Moskau aufgebrochen, wo er am 23. Juli mit Wladimir Putin zusammentreffen wird. Es sollen viele Themen besprochen werden, unter anderem Sicherheitsfragen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Abwehr von Sanktionen.

Quelle: Sputnik © Ilja Pytalew/RIA Nowosti

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko ist zu einem Arbeitsbesuch nach Russland gereist, wo er sich am Sonntag mit Wladimir Putin treffen wird, wie der Telegram-Kanal "Pool One" aus dem Umfeld des Pressedienstes des weißrussischen Staatschefs berichtet. "Der Erste (Lukaschenko. – Anm. d. Red.) ist zu einem Arbeitsbesuch nach Russland gereist. Das Treffen der Staatsoberhäupter morgen", heißt es in der Veröffentlichung. Am Vortag hatte der Pressedienst des Kreml gemeldet, dass Putin und Lukaschenko am 23. Juli in Russland ein Treffen abhalten würden. Es war angegeben worden, dass die Tagesordnung der Gespräche festgelegt worden sei und viele Themen erörtert werden sollten, darunter Sicherheitsfragen, die internationale Agenda, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Umsetzung der Programme der Verbündeten sowie der gemeinsame Widerstand gegen den illegalen Sanktionsdruck. Mehr zum Thema – Putin warnt den Westen: "Ein Angriff auf Weißrussland ist ein Angriff auf uns"

