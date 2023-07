Russlands Verteidigungsministerium: Große Zahl an polnischen und deutschen Söldnern in Lwow getötet

Am 6. Juli hat das russische Militär eine große Zahl deutscher und polnischer Söldner außer Gefecht gesetzt. Im Laufe der militärischen Spezialoperation wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums insgesamt fast 5.000 ausländische Söldner getötet.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums

Das russische Verteidigungsministerium hat am Samstagnachmittag die Folgen eines russischen Präzisionsangriffs auf die westukrainische Stadt Lwow vom 6. Juli präzisiert. Durch die Attacke mit seebasierten Langstreckenraketen auf das Gelände der Akademie der ukrainischen Bodentruppen in Lwow sei eine große Zahl an polnischen und deutschen Söldnern getötet worden, teilte der Sprecher der russischen Militärbehörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bei seinem täglichen Briefing mit. Nach Getreide-Deal: Moskau kündigt Angriffe an Demnach seien seit dem Beginn der Spezialoperation in der Ukraine am 24. Februar 2022 ungefähr 4.990 ausländische Kämpfer getötet worden. Weitere 4.910 Söldner seien aus dem Kampfgebiet und aus der Ukraine geflohen. Konaschenkow erklärte ferner, dass das russische Militär auch in Zukunft ausländische Söldner in der Ukraine gezielt töten werde. Zuvor hatte die Militärbehörde bekannt gegeben, dass Kiew wegen der nur schwierig verlaufenden Mobilmachung der Bevölkerung und der großen Verluste in seinen Reihen verstärkt Ausländer anwerbe. Kämpfer würden demzufolge auch mithilfe des US-Geheimdienstes CIA unter anderem in den USA, Kanada, Asien, im Nahen Osten und in Lateinamerika angeworben. Nach Beginn der russischen militärischen Spezialoperation hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij die Schaffung einer internationalen Territorialverteidigungslegion angekündigt, um Freiwillige aus dem Ausland zu gewinnen. Im Frühjahr gehörten ihr nach einer Schätzung der New York Times etwa 1.500 Personen an. Mehr zum Thema – Putin: Polen erhebt Anspruch auf Teile der Ukraine

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.